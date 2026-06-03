Agenda Padat Menanti! Persib Bandung Bersiap Tambah Kekuatan Jelang Tampil di Empat Kompetisi di Musim 2026-2027

JawaPos.com - Persib Bandung mulai menyusun langkah untuk menyambut musim 2026-2027. Meski kompetisi masih memasuki masa jeda, manajemen dan tim pelatih tidak ingin kehilangan momentum yang telah dibangun sepanjang musim sebelumnya.

Pelatih anyar Persib, Igor Tolic, dikabarkan sudah mulai mempersiapkan program kerja tim untuk menghadapi musim baru. Persiapan lebih awal dinilai penting mengingat Maung Bandung akan menghadapi jadwal yang jauh lebih padat dibanding musim-musim sebelumnya.

Pada musim 2026-2027, Persib tidak hanya akan tampil di Super League. Klub kebanggaan Bobotoh itu juga dipastikan berpartisipasi dalam Piala Liga, ASEAN Club Championship, serta AFC Champions League Two (ACL 2).

Kehadiran empat kompetisi dalam satu musim menjadi tantangan besar yang membutuhkan kesiapan maksimal dari seluruh elemen tim.

Padatnya agenda membuat kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi perhatian utama. Persib dinilai tidak bisa lagi hanya mengandalkan sebelas pemain inti untuk bersaing secara konsisten di semua ajang. Rotasi pemain akan menjadi faktor penting guna menjaga performa sekaligus mengurangi risiko kelelahan dan cedera.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengakui bahwa tantangan musim depan akan jauh lebih berat.

Menurutnya, klub harus memiliki komposisi pemain yang merata di setiap posisi agar mampu menjaga daya saing sepanjang musim.

Dengan jadwal pertandingan yang berpotensi berlangsung hampir setiap pekan, kualitas pemain pelapis menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.