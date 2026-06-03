Kabar Buruk untuk Persib! Ditinggal Kurzawa, Kini Dirumorkan Ditolak Pemain Asing Incaran

JawaPos.com - Kabar buruk datang untuk Persib Bandung. Setelah ditinggal Layvin Kurzawa, kini dirumorkan ditolak pemain asing incaran.

Full back kiri jebolan Paris Saint-Germain mengunggah salam perpisahan setelah lima bulan bersama tim Maung Bandung.

"Lima bulan terakhir di Indonesia sungguh istimewa. Saya menemukan negara yang luar biasa, klub yang penuh semangat, dan para pendukung yang menakjubkan yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama," tutur Layvin Kurzawa.

"Tentu saja, saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi sepak bola terkadang mengambil keputusan di luar kendali kita. Saya menghormati keputusan klub dan saya pergi dengan rasa syukur atas momen-momen yang telah kita lalui bersama," tulis Kurzawa di akun Instagram @kurzawa.

Selain kehilangan Kurzawa, Persib juga dikabarkan mendapat penolakan dari pemain asing incaran, Patrick Robson.

"Patrick Robson telah menolak tawaran Persib Bandung. Dia sedang bernegosiasi dengan klub Kuwait, negosiasi sedang berlangsung. Dia dikelola oleh Sava Mugosa dan One Sports Agency," tulis jurnalis Italia, Lorenzo Lepore.

Patrick Robson sebelumnya dilaporkan menjadi target Persib Bandung untuk musim depan. Pemain yang membela tim Kamboja, Svay Rieng memiliki statistik mentereng pada musim 2025/2026 dengan catatan 23 gol dan 18 asis dari 40 penampilan.

Musim lalu, winger kiri tersebut bermain di empat kompetisi berbeda, Cambodian Premier League, Cambodian Super Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga sukses membawa Svay Rieng meraih juara Liga Kamboja dan lolos ke final AFC Challenge League (ACGL).