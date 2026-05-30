Persib dan Borneo FC Hadapi Musim Super Sibuk! Bisa Tembus 60 Lebih Pertandingan

JawaPos.com - Persib Bandung berpotensi menghadapi musim yang sangat padat pada kompetisi 2026/2027.

Sebagai juara Liga Indonesia 2025/2026 dan wakil Indonesia di level Asia serta ASEAN, Maung Bandung berpeluang memainkan hingga 64 pertandingan dalam satu musim apabila mampu melaju hingga babak final di seluruh ajang yang diikuti.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan total pertandingan yang dimainkan Persib pada musim 2025/2026.

Saat itu, klub asal Kota Bandung tersebut menjalani 43 pertandingan di semua kompetisi. Jika skenario maksimal terjadi musim depan, maka akan ada tambahan 21 pertandingan yang harus dijalani sepanjang musim.

Persib berpotensi tampil dalam empat kompetisi berbeda. Di kompetisi Super League 2026/2027, mereka akan menjalani 34 pertandingan. Kemudian di Piala Liga, Persib diproyeksikan memainkan enam laga karena langsung memulai perjalanan dari babak perempat final.

Selain kompetisi domestik, tantangan besar juga datang dari level internasional. Persib berpeluang memainkan hingga 14 pertandingan di AFC Champions League Two (ACL Two) apabila mampu melangkah sampai partai final.

Sementara di ASEAN Club Championship atau Shopee Cup, jumlah pertandingan maksimal yang bisa dimainkan mencapai 10 laga.

Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, total pertandingan yang mungkin dimainkan Persib mencapai 64 laga dalam satu musim.