Persib dan Borneo FC Hadapi Musim Super Sibuk! Bisa Tembus 60 Lebih Pertandingan

Persib Bandung kembali menjadi juara Super League 2025/2026. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Persib Bandung berpotensi menghadapi musim yang sangat padat pada kompetisi 2026/2027.
Sebagai juara Liga Indonesia 2025/2026 dan wakil Indonesia di level Asia serta ASEAN, Maung Bandung berpeluang memainkan hingga 64 pertandingan dalam satu musim apabila mampu melaju hingga babak final di seluruh ajang yang diikuti.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan total pertandingan yang dimainkan Persib pada musim 2025/2026.
Saat itu, klub asal Kota Bandung tersebut menjalani 43 pertandingan di semua kompetisi. Jika skenario maksimal terjadi musim depan, maka akan ada tambahan 21 pertandingan yang harus dijalani sepanjang musim.
Persib berpotensi tampil dalam empat kompetisi berbeda. Di kompetisi Super League 2026/2027, mereka akan menjalani 34 pertandingan. Kemudian di Piala Liga, Persib diproyeksikan memainkan enam laga karena langsung memulai perjalanan dari babak perempat final.
Selain kompetisi domestik, tantangan besar juga datang dari level internasional. Persib berpeluang memainkan hingga 14 pertandingan di AFC Champions League Two (ACL Two) apabila mampu melangkah sampai partai final.
Sementara di ASEAN Club Championship atau Shopee Cup, jumlah pertandingan maksimal yang bisa dimainkan mencapai 10 laga.
Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, total pertandingan yang mungkin dimainkan Persib mencapai 64 laga dalam satu musim.
Angka ini bahkan melampaui jumlah pertandingan yang dijalani klub-klub ASEAN pada musim 2025/2026.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!