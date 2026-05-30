Dari Asisten ke Pelatih Kepala, Igor Tolic Siap Bawa Persib Pertahankan Dominasi

JawaPos.com - Persib Bandung bergerak cepat melakukan perubahan di jajaran kepelatihan setelah menuntaskan musim BRI Super League 2025/26 dengan gelar juara.

Klub berjuluk Maung Bandung itu resmi menunjuk Igor Tolic sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Bojan Hodak yang memutuskan mengakhiri masa baktinya bersama tim.

Pengumuman tersebut disampaikan manajemen Persib pada Senin (25/6). Pergantian ini menjadi salah satu momen penting bagi klub, mengingat Bojan Hodak meninggalkan jejak prestasi yang besar selama menangani Persib dalam beberapa musim terakhir.

Meski demikian, manajemen memastikan keputusan menunjuk Igor Tolic bukan langkah mendadak.

Proses pergantian pelatih telah dibahas jauh hari bersama Bojan Hodak dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub untuk menjaga kesinambungan performa tim.

Dalam pernyataan resminya, Persib menegaskan bahwa Igor merupakan sosok yang sudah memahami secara mendalam sistem kerja yang diterapkan selama era Bojan Hodak.

Sejak bergabung dalam staf kepelatihan pada 2024, pelatih asal Kroasia tersebut terlibat langsung dalam berbagai aspek pengembangan tim.

Mulai dari penyusunan program latihan, pembinaan pemain, pengelolaan ruang ganti hingga perjalanan Persib meraih sejumlah pencapaian penting dalam dua musim terakhir, semuanya tidak lepas dari kontribusi Igor Tolic di belakang layar.