Persib dan Borneo FC Dipastikan Tampil di ASEAN Club Championship 2026/27, Ini Dasarnya

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok.BFC)
JawaPos.com - I League resmi menetapkan Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sebagai wakil Indonesia pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.
Kepastian tersebut diumumkan setelah kedua klub finis sebagai juara dan runner-up kompetisi kasta tertinggi Indonesia musim 2025/26.
Penunjukan Persib dan Borneo FC mengacu pada regulasi resmi ASEAN Club Championship yang mewajibkan setiap negara anggota ASEAN Football Federation (AFF) mengirimkan tim peringkat pertama dan kedua dari liga domestik tertinggi mereka.
Dengan status juara Liga Indonesia 2025/26, Persib Bandung menjadi wakil utama Indonesia. Sementara itu, Borneo FC yang mengakhiri musim di posisi kedua juga berhak mengamankan satu tiket menuju kompetisi antarklub terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.
Keikutsertaan kedua tim ini menjadi kesempatan penting bagi sepak bola Indonesia untuk kembali menunjukkan daya saing di level regional. Dalam beberapa musim terakhir, kompetisi ASEAN Club Championship semakin mendapat perhatian karena menghadirkan klub-klub terbaik dari berbagai negara Asia Tenggara.
Bagi Persib Bandung, partisipasi di turnamen ini menjadi peluang untuk melanjutkan performa positif setelah meraih gelar juara liga.
Sementara Borneo FC berkesempatan membuktikan konsistensi mereka sebagai salah satu tim papan atas Indonesia yang mampu bersaing tidak hanya di kompetisi domestik, tetapi juga di tingkat regional.
ASEAN Club Championship 2026/27 diperkirakan akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat dibanding edisi sebelumnya. Klub-klub kuat dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, hingga Filipina diprediksi kembali menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara.
Selain menjadi ajang pembuktian kualitas klub Indonesia, turnamen ini juga berpotensi memberikan pengalaman berharga bagi para pemain dan staf pelatih. Bertanding menghadapi tim-tim terbaik Asia Tenggara dinilai dapat meningkatkan kualitas kompetitif sekaligus menambah jam terbang di level internasional.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat