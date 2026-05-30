Persib dan Borneo FC Dipastikan Tampil di ASEAN Club Championship 2026/27, Ini Dasarnya

JawaPos.com - I League resmi menetapkan Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sebagai wakil Indonesia pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Kepastian tersebut diumumkan setelah kedua klub finis sebagai juara dan runner-up kompetisi kasta tertinggi Indonesia musim 2025/26.

Penunjukan Persib dan Borneo FC mengacu pada regulasi resmi ASEAN Club Championship yang mewajibkan setiap negara anggota ASEAN Football Federation (AFF) mengirimkan tim peringkat pertama dan kedua dari liga domestik tertinggi mereka.

Dengan status juara Liga Indonesia 2025/26, Persib Bandung menjadi wakil utama Indonesia. Sementara itu, Borneo FC yang mengakhiri musim di posisi kedua juga berhak mengamankan satu tiket menuju kompetisi antarklub terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Keikutsertaan kedua tim ini menjadi kesempatan penting bagi sepak bola Indonesia untuk kembali menunjukkan daya saing di level regional. Dalam beberapa musim terakhir, kompetisi ASEAN Club Championship semakin mendapat perhatian karena menghadirkan klub-klub terbaik dari berbagai negara Asia Tenggara.

Bagi Persib Bandung, partisipasi di turnamen ini menjadi peluang untuk melanjutkan performa positif setelah meraih gelar juara liga.

Sementara Borneo FC berkesempatan membuktikan konsistensi mereka sebagai salah satu tim papan atas Indonesia yang mampu bersaing tidak hanya di kompetisi domestik, tetapi juga di tingkat regional.

ASEAN Club Championship 2026/27 diperkirakan akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat dibanding edisi sebelumnya. Klub-klub kuat dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, hingga Filipina diprediksi kembali menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara.