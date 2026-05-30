Klarifikasi Daisuke Sato Soal Persib Bandung dan Sanksi FIFA: Ini Penjelasan Lengkapnya

Daisuke Sato. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Daisuke Sato kembali menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan resmi terkait munculnya nama Persib Bandung dalam daftar larangan registrasi pemain yang dikeluarkan oleh FIFA.
Dalam klarifikasi panjang yang disampaikan, Sato menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan berasal dari laporan baru, melainkan lanjutan dari sengketa kontrak yang terjadi setelah masa baktinya bersama Persib berakhir pada Desember 2023.
“Saya ingin meluruskan diskusi terbaru mengenai larangan pendaftaran FIFA yang dijatuhkan kepada Persib Bandung,” ujar Sato dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa proses hukum yang berjalan bukanlah tindakan sepihak, melainkan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa profesional yang ditempuh setelah dirinya tidak menemukan solusi lain terkait hak kontrak yang dinilai belum terselesaikan.
Menurut Sato, kasus tersebut telah melalui jalur resmi dan diperiksa oleh otoritas sepak bola terkait. Ia juga menyebut Persib sempat menempuh jalur banding dalam proses tersebut, namun keputusan akhir tetap menguatkan posisinya dalam sengketa.
Lebih lanjut, Sato menjelaskan bahwa larangan registrasi pemain yang kini menimpa Persib merupakan dampak dari ketidakpatuhan terhadap keputusan final dalam batas waktu yang telah ditentukan, bukan karena laporan baru dari dirinya secara langsung.
“Saya tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan klub, rekan setim, maupun pendukung Persib. Ini murni persoalan profesional,” tegasnya.
Pemain asal Filipina itu juga meminta publik untuk memahami konteks lengkap sebelum menarik kesimpulan atau memberikan penilaian.
Ia menilai transparansi dalam proses ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan suporter.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!