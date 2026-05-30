Klarifikasi Daisuke Sato Soal Persib Bandung dan Sanksi FIFA: Ini Penjelasan Lengkapnya

JawaPos.com - Nama Daisuke Sato kembali menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan resmi terkait munculnya nama Persib Bandung dalam daftar larangan registrasi pemain yang dikeluarkan oleh FIFA.

Dalam klarifikasi panjang yang disampaikan, Sato menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan berasal dari laporan baru, melainkan lanjutan dari sengketa kontrak yang terjadi setelah masa baktinya bersama Persib berakhir pada Desember 2023.

“Saya ingin meluruskan diskusi terbaru mengenai larangan pendaftaran FIFA yang dijatuhkan kepada Persib Bandung,” ujar Sato dalam pernyataannya.

Ia menekankan bahwa proses hukum yang berjalan bukanlah tindakan sepihak, melainkan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa profesional yang ditempuh setelah dirinya tidak menemukan solusi lain terkait hak kontrak yang dinilai belum terselesaikan.

Menurut Sato, kasus tersebut telah melalui jalur resmi dan diperiksa oleh otoritas sepak bola terkait. Ia juga menyebut Persib sempat menempuh jalur banding dalam proses tersebut, namun keputusan akhir tetap menguatkan posisinya dalam sengketa.

Lebih lanjut, Sato menjelaskan bahwa larangan registrasi pemain yang kini menimpa Persib merupakan dampak dari ketidakpatuhan terhadap keputusan final dalam batas waktu yang telah ditentukan, bukan karena laporan baru dari dirinya secara langsung.

“Saya tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan klub, rekan setim, maupun pendukung Persib. Ini murni persoalan profesional,” tegasnya.

Pemain asal Filipina itu juga meminta publik untuk memahami konteks lengkap sebelum menarik kesimpulan atau memberikan penilaian.