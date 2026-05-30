Andre Rizal Hanafi
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.15 WIB

Belum Bisa Debut, Dua Calon Naturalisasi Tetap Gabung Pemusatan Latihan Timnas Indonesia

JawaPos.com - Timnas Indonesia dipastikan belum akan diperkuat dua calon pemain naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Baker, pada agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Meski demikian, keduanya tetap menjadi bagian dari program pemusatan latihan skuad Garuda selama periode tersebut.

Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang memberikan pembaruan terkait perkembangan proses naturalisasi kedua pemain muda tersebut.

Menurutnya, seluruh proses administrasi masih berjalan sehingga keduanya belum memenuhi syarat untuk tampil dalam pertandingan resmi melawan Oman dan Mozambik.

Meski belum dapat dimainkan, kehadiran Luke Vickery dan Mitchell Baker tetap dinilai penting bagi tim nasional.

Keduanya akan mengikuti seluruh rangkaian latihan bersama skuad Garuda guna mempercepat proses adaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan tim pelatih.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Timnas Indonesia dalam mempersiapkan kedua pemain untuk kebutuhan jangka panjang.

Dengan bergabung lebih awal ke dalam lingkungan tim nasional, Vickery dan Baker memiliki kesempatan untuk membangun chemistry dengan para pemain lain serta memahami tuntutan permainan yang diinginkan Herdman.

Pemusatan latihan yang berlangsung pada FIFA Matchday Juni menjadi momentum yang tepat karena jadwal kompetisi yang dijalani kedua pemain sedang memasuki masa libur.

