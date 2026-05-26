Daftar 26 Pemain Timnas Kamboja untuk FIFA Matchday Juni 2026, Andalkan 5 Naturalisasi

Timnas Kamboja. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Kamboja resmi mengumumkan daftar 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026.
Pasukan asuhan pelatih asal Jepang, Koji Gyotoku, dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Bhutan pada 4 Juni dan Hongkong pada 9 Juni 2026.
Pengumuman skuad tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Kamboja kembali mengandalkan sejumlah pemain naturalisasi untuk memperkuat tim dalam agenda FIFA Matchday kali ini.
Sebanyak lima pemain naturalisasi masuk dalam daftar. Mereka adalah Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Andrés Nieto, dan Abdel Kader Coulibaly. Kehadiran para pemain tersebut diyakini akan menambah pengalaman sekaligus kualitas permainan Kamboja, terutama saat menghadapi lawan dengan karakter berbeda.
Di sektor penjaga gawang, nama Keo Soksela masih menjadi andalan bersama Vireak Dara dan Koy Salim.
Ketiganya tampil cukup konsisten di kompetisi domestik dan dinilai mampu memberikan persaingan sehat di bawah mistar gawang.
Sementara itu, lini belakang diisi kombinasi pemain senior dan muda.
Sareth Krya, Sophal Dimong, hingga Hikaru Mizuno diprediksi menjadi tulang punggung pertahanan. Kehadiran pemain muda seperti Leng Nora dan Im Vakhim juga menunjukkan bahwa Kamboja mulai memberi ruang regenerasi dalam skuad nasional mereka.
Pada sektor tengah, Koji Gyotoku membawa cukup banyak opsi kreatif. Nama Yudai Ogawa dan Alisher Mirzaev diperkirakan akan memainkan peran penting dalam membangun serangan.
