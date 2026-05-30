Tolic Merasa Terhormat Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala Persib Bandung

JawaPos.com - Igor Tolic merasa terhormat ditunjuk sebagai pelatih kepala klub BRI Super League Persib Bandung untuk musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Tolic menyampaikan terima kasih kepada Chief Excecutive Officer (CEO) PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita dan pelatih sebelumnya Bojan Hodak.

"Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan ini untuk melanjutkan pekerjaan di Persib," ujar Tolic.

Sebelumnya, dalam dua musim terakhir, Tolic merupakan salah satu asisten pelatih Hodak dan pelatih kelahiran 25 September 1977 ini didatangkan untuk menggantikan Goran Paulic pada awal Liga 1 2024/2025.

Setelah dua musim bersama Pangeran Biru, Tolic mengaku sudah merasa menyatu dan mencintai Persib Bandung, Kota Bandung, dan masyarakatnya.

"Saya memiliki rasa cinta dan hormat yang besar untuk masyarakat dan negara ini," ucap Tolic.

Setelah merayakan juara, pada jeda kompetisi, Tolic mengaku sedang menyiapkan program kerja secara intensif serta pengumpulan data dan informasi terus dilakukan untuk menyusun rencana pramusim yang matang.

Sebelumnya Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan bahwa keputusan memberikan jabatan pelatih kepala kepada Igor Tolic diambil melalui pertimbangan matang dengan fokus utama pada kesinambungan dan stabilitas jangka panjang klub.