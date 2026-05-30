Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus memperkuat lini belakangnya untuk musim 2026/2027. Pihak klub sedang berusaha untuk mendekati beberapa pemain dari Super League dan juga pemain asing.

1. Yusuf Meilana Pemain yang dipinjamkan Persik Kediri ke Bali United tersebut diincar Persebaya Surabaya. Kabar Yusuf Meilana sedang didekati Persebaya muncul dari akun Instagram @bondonekat_media.

"Yusuf Meilana (LB) sedang dalam incaran Persebaya Surabaya musim depan. Putra daerah asal Kediri, saat ini bermain untuk Bali United Fc dengan status Pinjaman dari Persik Kediri. Tak asing lagi mendengar nama Yusuf menjadi incaran Bajol ljo. Musim kemarin juga sempat dirumorkan ke Persebaya. tetapi belum menemui kesepakatan," tulis akun tersebut yang infonya dikutip dari akun X @oscarbaadila.

Musim ini, Yusuf Meilana bukanlah pilihan utama Johnny Jansen di Bali United. Melansir Transfermarkt, bek 28 tahun tersebut bermain dalam enam pertandingan dan dua laga menjadi starter.

2. Ahmad Rusadi Ahmad Rusadi merupakan pemain penting di lini belakang Madura United. Menurut rumor yang beredar di sosial media, bek 23 tahun itu membuat Persebaya ingin mendatangkannya melihat kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2026.

"Ahmad Rusadi dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Kontrak Rusadi sendiri akan berakhir pada musim ini. Sebagai salah satu bek muda bertalenta yang dimiliki Madura United, Kemana langkah selanjutnya? Stay bersama Madura United atau pergi mencari tantangan baru?," tulis akun @mdr.about.

Rumor ketertarikan Persebaya kepada Ahmad Rusadi sebenarnya cukup beralasan. Pasalnya, bek kelahiran Samarinda tersebut pernah dilatih Bernardo Tavares saat di PSM Makassar musim 2022/2023.