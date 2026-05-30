Bertahan hingga 2029, Francisco Rivera Beberkan Alasan Setia di Persebaya Surabaya

Francisco Rivera resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya hingga 2029 setelah tampil impresif dengan 21 gol dan 17 assist sejak bergabung pada 2024. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak Francisco Rivera hingga 2029 setelah gelandang asal Meksiko itu menjadi salah satu pemain paling berpengaruh sepanjang musim 2025/2026. Keputusan ini mempertegas komitmen Green Force mempertahankan fondasi tim yang sukses bersaing di papan atas Super League.
Rivera menjadi salah satu sosok yang paling bersinar dalam skuad Persebaya Surabaya musim lalu. Perannya sebagai motor serangan membuat permainan Green Force lebih hidup, terutama dalam membangun serangan dari lini tengah.
Pemain berusia 31 tahun tersebut mampu menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker modern. Kreativitas, visi bermain, dan kemampuannya mengatur tempo menjadi senjata utama yang membuatnya sulit tergantikan.
Francisco Rivera mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Persebaya Surabaya.
Baginya, klub dan kota Surabaya sudah memberikan kenyamanan yang sulit ditemukan di tempat lain. Menurut Rivera, Persebaya Surabaya memiliki tempat spesial dalam perjalanan karier profesionalnya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Indonesia.
“Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya juga merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga saya. Itu menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak,” ujarnya.
Faktor keluarga ternyata menjadi pertimbangan penting dalam keputusan tersebut. Rivera merasa kehidupannya di Surabaya berjalan dengan baik sehingga membuatnya semakin mantap melanjutkan kebersamaan bersama Green Force.
Perpanjangan kontrak hingga 2029 membuat Persebaya Surabaya resmi menjadi klub yang paling lama dibela Rivera sepanjang karier profesionalnya. Fakta itu menjadi bukti betapa besarnya kenyamanan yang ia rasakan selama berada di Surabaya.
Sejak bergabung pada 2024, Rivera terus menunjukkan perkembangan performa yang konsisten. Ia mampu menjadi salah satu pemain asing paling berpengaruh dalam kompetisi domestik.
“Sejak bergabung pada 2024, Persebaya menjadi klub yang paling lama saya bela dalam karier profesional. Di sini saya merasa sangat menikmati setiap momen, baik saat latihan maupun pertandingan,” katanya.
