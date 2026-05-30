Francisco Rivera Bertahan 3 Tahun! Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Tak Mau Kehilangan Jasanya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak Francisco Rivera selama tiga musim ke depan. Keputusan itu diambil setelah gelandang asal Meksiko tersebut tampil luar biasa sepanjang Super League 2025/2026 dengan kontribusi 13 gol dan 10 assist, sekaligus menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam permainan Green Force.

Langkah mempertahankan Rivera menjadi sinyal kuat keseriusan Persebaya Surabaya dalam menjaga kerangka utama tim untuk menghadapi musim-musim berikutnya.

Manajemen dan tim pelatih menilai pemain berusia 31 tahun itu masih menjadi sosok penting di lini tengah serta memiliki peran sentral dalam skema permainan yang dibangun Bernardo Tavares.

Mengapa Persebaya Surabaya Memberikan Kontrak Tiga Tahun untuk Francisco Rivera? Persebaya Surabaya memberikan kontrak baru berdurasi tiga tahun karena Francisco Rivera dinilai sebagai salah satu pemain terbaik dan paling konsisten sepanjang musim 2025/2026.

Perannya tidak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga pengaruh besar terhadap ritme permainan tim. Sebagai gelandang serang, Rivera menjadi motor serangan Green Force.

Kreativitas, visi bermain, kemampuan membaca ruang, hingga ketenangan dalam mengatur tempo membuatnya menjadi pusat permainan Persebaya Surabaya ketika membangun serangan maupun saat mengontrol jalannya pertandingan.

Kontribusi itu tercermin dari catatan impresif yang berhasil dibukukan sepanjang musim. Dari 30 pertandingan, Rivera mengemas 13 gol dan 10 assist sehingga sukses mencatatkan double-double yang jarang diraih pemain tengah di kompetisi Indonesia.

Penampilan konsisten tersebut juga membawanya masuk dalam daftar Best XI Super League 2025/2026. Penghargaan itu menjadi bukti performanya tidak hanya diakui oleh internal tim, tetapi juga mendapat pengakuan secara luas di kompetisi.

Bernardo Tavares Beberkan Alasan Mempertahankan Rivera Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, secara terbuka mengungkapkan alasan utama di balik keputusan mempertahankan Rivera.