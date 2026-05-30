Persib dan Borneo FC Hadapi Tantangan Besar Musim 2026/27 dengan Potensi 4 Kompetisi Sekaligus

JawaPos.com - Musim 2026/27 berpotensi menjadi salah satu musim paling menantang bagi Persib Bandung dan Borneo FC. Kedua klub tersebut diperkirakan akan menghadapi jadwal yang sangat padat karena berpeluang tampil di empat kompetisi berbeda sepanjang musim.

Selain berkompetisi di BRI Super League 2026/27, Persib dan Borneo FC juga berpotensi mewakili Indonesia di level regional dan Asia. Kehadiran berbagai turnamen tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen maupun tim pelatih dalam menyusun strategi menghadapi musim panjang.

Kompetisi yang berpotensi diikuti oleh kedua klub tersebut antara lain BRI Super League 2026/27, kompetisi antarklub Asia berupa ACL Two atau ACGL, ASEAN Shopee Cup, serta League Cup yang dijadwalkan kembali bergulir musim depan.

Jika seluruh agenda tersebut benar-benar diikuti, maka jumlah pertandingan yang harus dijalani bisa meningkat secara signifikan dibanding musim-musim sebelumnya. Kondisi ini membuat kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan konsistensi performa tim.

Persib Bandung yang dalam beberapa musim terakhir menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia tentu membutuhkan komposisi pemain yang merata di setiap lini. Tidak cukup hanya memiliki sebelas pemain inti berkualitas, tetapi juga pemain pelapis yang mampu menjaga kualitas permainan ketika rotasi dilakukan.

Situasi serupa juga berlaku bagi Borneo FC. Klub asal Samarinda tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki ambisi untuk bersaing di level domestik maupun internasional. Padatnya jadwal akan menuntut mereka memiliki banyak opsi pemain agar dapat tetap kompetitif di setiap kompetisi.

Rotasi pemain diperkirakan menjadi kunci utama bagi kedua tim. Dengan jadwal yang berdekatan dan perjalanan panjang ke berbagai negara untuk kompetisi Asia maupun ASEAN, risiko kelelahan dan cedera pemain akan meningkat.

Karena itu, perekrutan pemain baru pada bursa transfer mendatang diprediksi akan difokuskan untuk memperkuat kedalaman skuad.