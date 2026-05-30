Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.34 WIB

Persib Bandung Masuk Daftar FIFA Registration Ban, Klub Ungkap Penyebab Sebenarnya

Persib Bandung diragukan bisa berbicara banyak di fase gugur AFC Champions League Two 2025/2026. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung diragukan bisa berbicara banyak di fase gugur AFC Champions League Two 2025/2026. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung tengah menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia setelah nama mereka tercantum dalam daftar FIFA Registration Ban per 29 Mei 2026.

Status tersebut membuat Maung Bandung untuk sementara tidak dapat melakukan pendaftaran pemain baru hingga permasalahan yang menjadi dasar sanksi tersebut berhasil diselesaikan.

Dalam data FIFA, Persib menerima jenis sanksi "Until Lifted". Artinya, larangan registrasi tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu dan hanya akan dicabut setelah klub memenuhi kewajibannya sesuai keputusan yang berlaku.

Masuknya Persib ke dalam daftar FIFA Registration Ban sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan suporter.

Salah satu isu yang berkembang adalah dugaan adanya tunggakan gaji terhadap pemain atau staf pelatih. Namun, manajemen Persib memberikan klarifikasi terkait persoalan yang sebenarnya terjadi.

Dilansir dari Bandung Football, Persib menjelaskan bahwa kasus yang menyebabkan mereka masuk dalam daftar FIFA Registration Ban berkaitan dengan sengketa pemutusan kontrak mantan pemain asal Filipina, Daisuke Sato, yang terjadi pada tahun 2023.

Manajemen Persib menegaskan bahwa perkara tersebut bukan terkait keterlambatan pembayaran gaji pemain maupun pelatih.

Klub menyebut kasus yang sedang berjalan lebih mengarah pada persoalan administratif yang muncul dari proses pemutusan kerja sama dengan pemain bersangkutan.

Penjelasan tersebut sekaligus meredam berbagai asumsi yang berkembang di media sosial. Persib juga memastikan bahwa mereka sedang menyiapkan langkah-langkah penyelesaian agar sanksi tersebut dapat segera dicabut oleh FIFA.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tolic Merasa Terhormat Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Tolic Merasa Terhormat Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala Persib Bandung

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.12 WIB

Persib dan Borneo FC Hadapi Tantangan Besar Musim 2026/27 dengan Potensi 4 Kompetisi Sekaligus - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib dan Borneo FC Hadapi Tantangan Besar Musim 2026/27 dengan Potensi 4 Kompetisi Sekaligus

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.25 WIB

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!  - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.37 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore