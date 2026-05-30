Persib Bandung Masuk Daftar FIFA Registration Ban, Klub Ungkap Penyebab Sebenarnya

JawaPos.com - Persib Bandung tengah menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia setelah nama mereka tercantum dalam daftar FIFA Registration Ban per 29 Mei 2026.

Status tersebut membuat Maung Bandung untuk sementara tidak dapat melakukan pendaftaran pemain baru hingga permasalahan yang menjadi dasar sanksi tersebut berhasil diselesaikan.

Dalam data FIFA, Persib menerima jenis sanksi "Until Lifted". Artinya, larangan registrasi tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu dan hanya akan dicabut setelah klub memenuhi kewajibannya sesuai keputusan yang berlaku.

Masuknya Persib ke dalam daftar FIFA Registration Ban sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan suporter.

Salah satu isu yang berkembang adalah dugaan adanya tunggakan gaji terhadap pemain atau staf pelatih. Namun, manajemen Persib memberikan klarifikasi terkait persoalan yang sebenarnya terjadi.

Dilansir dari Bandung Football, Persib menjelaskan bahwa kasus yang menyebabkan mereka masuk dalam daftar FIFA Registration Ban berkaitan dengan sengketa pemutusan kontrak mantan pemain asal Filipina, Daisuke Sato, yang terjadi pada tahun 2023.

Manajemen Persib menegaskan bahwa perkara tersebut bukan terkait keterlambatan pembayaran gaji pemain maupun pelatih.

Klub menyebut kasus yang sedang berjalan lebih mengarah pada persoalan administratif yang muncul dari proses pemutusan kerja sama dengan pemain bersangkutan.