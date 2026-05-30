Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat diwawancarai jelang FIFA Matchday Juni 2026 di Jakarta. (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, angkat bicara usai Jay Idzes memutuskan absen untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Herdman mengaku tak masalah, justru memberi dukungan penuh kepada Idzes.
Sebagaimana diketahui, Idzes memutuskan absen membela Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Skuad Garuda akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakata Pusat.
Idzes memutuskan mundur dari skuad bukan tanpa sebab. Pasalnya, bek andalan Sassuolo itu sedang menjalani pemulihan cedera. Dia tak ingin ambil resiko sehingga memutuskan untuk absen membela Timnas Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Herdman selaku pelatih Timnas Indonesia enggan ambil pusing. Juru taktik asal Inggris itu mengaku sudah berdiskusi cukup intens dengan Idzes dan juga Sassuolo, sehingga keputusan mundur tersebut bukan sesuatu yang mendadak.
"Ya, saya sudah berbicara dengan Jay. Selama sebulan terakhir kami melakukan banyak diskusi bersama tim medis dan juga Sassuolo," kata Herdman saat ditemui di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Sabtu (30/5/2026).
Herdman justru menyebut keputusan Idzes untuk tidak bergabung dengan Timnas Indonesia adalah keputusan tepat. Menurutnya, kesehatan pemain adalah prioritas utama.
"Ini adalah keputusan yang tepat untuk Jay. Kami harus melindunginya. Cedera yang dialaminya bukan sesuatu yang serius, dan itu merupakan kabar baik bagi Indonesia," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herdman menyampaikan jeda internasional seperti ini adalah waktu yang tepat bagi Idzes untuk memulihkan kondisinya akibat cedera. Apalagi, bek berpostur jangkung itu juga telah memberikan segalanya selama membela Timnas Indonesia.
“Jeda internasional seperti ini penting dimanfaatkan pemain yang sedang mengalami masalah fisik untuk memulihkan kondisinya. Jika kami memaksanya bergabung sekarang, ada kemungkinan proses pemulihannya justru mundur," ucap Herdman.
"Karena itu penting bagi kami untuk menghormati kondisinya. Dia telah memberikan begitu banyak hal untuk Indonesia dan untuk tim ini. Sekarang saatnya kami memberikan sesuatu untuknya," sambungnya.
