Kevin Diks hingga Raphael Obermair, Asia Tenggara Punya 3 Wakil di Bundesliga

JawaPos.com - Musim Bundesliga 2026/2027 dipastikan akan terasa lebih spesial bagi pencinta sepak bola Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, akan ada tiga pemain asal kawasan ASEAN yang tampil di kasta tertinggi Liga Jerman tersebut.

Nama yang paling mencuri perhatian tentu adalah Kevin Diks. Bek berusia 29 tahun itu resmi menjadi bagian dari Borussia Mönchengladbach dan diproyeksikan memperkuat lini belakang klub berjuluk Die Fohlen musim depan.

Kehadiran Kevin Diks membuat Indonesia kembali memiliki wakil di Bundesliga setelah cukup lama absen.

Pengalaman bermain di Eropa menjadi modal penting bagi pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut untuk bersaing di salah satu liga terbaik dunia.

Selain Kevin Diks, Thailand juga memiliki perwakilan lewat nama Nicholas Mickelson. Pemain berposisi bek kanan berusia 26 tahun itu berhasil membawa SV Elversberg promosi dari Bundesliga 2 menuju Bundesliga musim depan.

Nicholas selama ini dikenal sebagai salah satu pemain penting Timnas Thailand.

Kemampuannya dalam membantu serangan serta disiplin bertahan menjadi nilai lebih yang membuatnya cukup konsisten bersama klubnya di Jerman.

Sementara itu, Filipina akan diwakili oleh Raphael Obermair yang bermain untuk SC Paderborn 07.