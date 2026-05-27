Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 21.12 WIB

Kevin Diks hingga Raphael Obermair, Asia Tenggara Punya 3 Wakil di Bundesliga

Kevin Diks saat laga imbang Borussia Monchengladbach lawan Mainz 05. (Dok. Borussia Monchengladbach)

JawaPos.com - Musim Bundesliga 2026/2027 dipastikan akan terasa lebih spesial bagi pencinta sepak bola Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, akan ada tiga pemain asal kawasan ASEAN yang tampil di kasta tertinggi Liga Jerman tersebut.

Nama yang paling mencuri perhatian tentu adalah Kevin Diks. Bek berusia 29 tahun itu resmi menjadi bagian dari Borussia Mönchengladbach dan diproyeksikan memperkuat lini belakang klub berjuluk Die Fohlen musim depan.

Kehadiran Kevin Diks membuat Indonesia kembali memiliki wakil di Bundesliga setelah cukup lama absen.

Pengalaman bermain di Eropa menjadi modal penting bagi pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut untuk bersaing di salah satu liga terbaik dunia.

Selain Kevin Diks, Thailand juga memiliki perwakilan lewat nama Nicholas Mickelson. Pemain berposisi bek kanan berusia 26 tahun itu berhasil membawa SV Elversberg promosi dari Bundesliga 2 menuju Bundesliga musim depan.

Nicholas selama ini dikenal sebagai salah satu pemain penting Timnas Thailand.

Kemampuannya dalam membantu serangan serta disiplin bertahan menjadi nilai lebih yang membuatnya cukup konsisten bersama klubnya di Jerman.

Sementara itu, Filipina akan diwakili oleh Raphael Obermair yang bermain untuk SC Paderborn 07.

Pemain berusia 30 tahun tersebut ikut membantu timnya meraih tiket promosi ke Bundesliga setelah tampil impresif sepanjang musim di Bundesliga 2.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.26 WIB

Jadwal Liga Jerman: Kevin Diks dkk Hadapi Dortmund - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Liga Jerman: Kevin Diks dkk Hadapi Dortmund

Jumat, 1 Mei 2026 | 21.43 WIB

Ricky Kambuaya Beri Jawaban Menohok ke Para Pelaku Rasisme di Sosial Media - Image
Sepak Bola Indonesia

Ricky Kambuaya Beri Jawaban Menohok ke Para Pelaku Rasisme di Sosial Media

Rabu, 22 April 2026 | 06.27 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore