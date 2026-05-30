Rumor Transfer PSIS Semarang, Aldhila Ray Redondo Berpeluang Kembali ke Kota Semarang

JawaPos.com - Rumor kepulangan kiper asal Ungaran, Aldhila Ray Redondo, ke PSIS Semarang semakin menguat menjelang bergulirnya musim baru Championship.

Nama penjaga gawang berusia 30 tahun itu kembali menjadi perbincangan di kalangan suporter Mahesa Jenar setelah muncul indikasi yang mengarah pada kemungkinan reuni dengan klub yang pernah dibelanya.

Spekulasi tersebut bermula dari unggahan Ketua Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Wareng membagikan foto Ray Redondo disertai caption singkat bertuliskan "welcome back lurr".

Unggahan itu langsung menarik perhatian para pendukung PSIS. Banyak suporter menilai pesan tersebut sebagai kode kuat bahwa manajemen Mahesa Jenar tengah menjajaki kepulangan sang kiper untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari klub, munculnya nama Ray Redondo dinilai cukup masuk akal. Selain berstatus putra daerah, ia juga memiliki pengalaman bersama PSIS dan memahami kultur sepak bola Semarang.

Ray Redondo merupakan produk pembinaan PSIS Youth sebelum melanjutkan perjalanan kariernya ke sejumlah klub di Indonesia. Kiper kelahiran Ungaran, 19 Maret 1996, itu pernah memperkuat Persipa Pati, Persijap Jepara, Persiku Kudus, hingga PSKC Cimahi.

Pada musim 2022 hingga 2023, Redondo mendapat kesempatan membela tim senior PSIS Semarang. Saat itu ia tampil dalam 14 pertandingan dan menjadi salah satu opsi di bawah mistar gawang Mahesa Jenar.

Setelah meninggalkan PSIS, kariernya berlanjut bersama Malut United. Bersama klub asal Maluku Utara tersebut, Redondo turut menjadi bagian dari skuad yang berhasil menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia.