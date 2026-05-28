Idul Adha 1447 H, PSIS Semarang Salurkan Kurban ke Masjid Agung Jawa Tengah, Panser Biru dan Snex

JawaPos.com - Manajemen PSIS Semarang memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dan kelompok suporternya.

Pada Rabu (27/5/2026), PSIS menyerahkan sejumlah hewan kurban kepada Masjid Agung Jawa Tengah, masjid Islamic Center, serta dua kelompok suporternya, Panser Biru dan Snex.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PSIS Semarang dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dengan para pendukung setia tim berjuluk Mahesa Jenar itu.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @psisofficial, manajemen PSIS menyampaikan rasa syukur karena kembali dapat menyalurkan amanah kurban pada tahun ini.

“Dengan penuh rasa syukur manajemen PSIS Semarang menyerahkan hewan kurban kepada masjid Islamic Center, Masjid Agung Jawa Tengah dan melalui rekan suporter Panser Biru dan Snex. Alhamdulillah amanah kurban tahun ini kami serahkan, semoga setiap langkah kebaikan menjadi berkah dan mempererat tali kebersamaan,” tulis PSIS dalam unggahan tersebut.

Penyaluran hewan kurban ini mendapat respons positif dari suporter maupun masyarakat. Banyak pendukung PSIS yang mengapresiasi langkah klub karena tidak hanya fokus pada aktivitas sepak bola, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Kehadiran Panser Biru dan Snex dalam kegiatan tersebut juga menjadi simbol kuatnya hubungan antara klub dan suporternya.

Selama ini, kedua kelompok suporter tersebut dikenal selalu memberikan dukungan penuh kepada PSIS, baik saat bertanding di kandang maupun tandang.