Intip Peluang Bursa Transfer PSIS Semarang Musim Depan! Kumpulkan Bintang Persebaya Surabaya demi Promosi?

Wahyu Subo Seto pemain Bhayangkara berduel dengan wingger persebaya. (ig @oktafianusfernando)
JawaPos.com - PSIS Semarang berpeluang memanfaatkan situasi tiga pemain lokal Persebaya Surabaya yang terancam hengkang pada bursa transfer musim 2026/2027. Oktafianus Fernando dan Koko Ari disebut tak masuk skema pelatih Bernardo Tavares, sementara Riyan Ardiansyah masih terganjal restu Malut United meski ingin dipermanenkan Green Force.
Rumor perombakan skuad Persebaya Surabaya makin menghangat setelah tiga nama lokal mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. Situasi itu membuka peluang bagi PSIS Semarang yang diprediksi agresif membangun kekuatan demi target kembali bersaing di papan atas dan berburu promosi.
Oktafianus Fernando menjadi nama paling realistis untuk kembali ke PSIS Semarang karena memiliki kedekatan emosional dengan klub tersebut. Winger yang akrab disapa Opan itu juga pernah tampil cukup menonjol saat memperkuat PSIS Semarang beberapa musim lalu pada 2022/2023 sampai 2023/2024.
Kabar bakal dilepas permanen Oktafianus Fernando muncul dari unggahan akun Instagram seputar Green Force, @infopsby, pada Senin (25/5). Dalam unggahan itu disebutkan jika pemain berusia 27 tahun tersebut tak lagi masuk rencana Bernardo Tavares untuk musim depan.
”Koko Ari & Opan dikabarkan tidak masuk skema pelatih untuk musim depan,” tulis @infopsby.
Informasi itu langsung memancing spekulasi mengenai masa depan dua pemain lokal Persebaya Surabaya tersebut. PSIS Semarang bisa mendapatkan keuntungan besar jika mampu mengamankan Oktafianus Fernando tanpa biaya transfer tinggi.
Pengalaman sang winger di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kedalaman skuad musim depan.
Selain punya kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu, Oktafianus Fernando juga dinilai memahami kultur permainan tim Jawa Tengah. Faktor adaptasi itu membuat peluang transfer sang pemain ke PSIS Semarang semakin menarik untuk direalisasikan.
Nama lain yang mulai ramai dikaitkan dengan PSIS Semarang ialah Koko Ari Araya. Full back kanan Persebaya Surabaya itu disebut hanya akan dipinjamkan karena masih memiliki kontrak aktif bersama Green Force.
