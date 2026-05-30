Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.11 WIB

Skuad Resmi Timnas Indonesia U-19 untuk Piala AFF U-19 2026 Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya!

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto (tengah). (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, akhirnya resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan memperkuat Garuda Muda di ajang Piala AFF U-19 2026.

Turnamen kelompok umur paling bergengsi di Asia Tenggara itu dijadwalkan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia datang dengan status juara bertahan.

Pengumuman skuad ini langsung menjadi perhatian pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, Nova Arianto memadukan pemain-pemain langganan timnas usia muda dengan sejumlah talenta diaspora yang kini berkembang di luar negeri.

Komposisi skuad kali ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U-19 tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga keseimbangan antarlini serta pengalaman pemain di level kompetitif usia muda.

Nova Arianto mempertahankan beberapa pemain yang sebelumnya tampil impresif bersama Garuda Muda. Nama seperti Evandra Florasta, Arkhan Kaka, hingga Dafa Al Gasemi kembali mendapat kepercayaan untuk membela Indonesia di turnamen ini.

Selain itu, sejumlah pemain muda yang tampil menonjol di Elite Pro Academy (EPA) juga mendapat kesempatan membuktikan kualitas mereka di level internasional. Persija Jakarta menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak dalam skuad kali ini.

Irpan Abadi, Theodore Evan, Rafa Abdurahman, hingga Ibra Ohorella masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa kompetisi usia muda di Indonesia mulai mampu melahirkan talenta potensial secara konsisten.

Tak hanya mengandalkan pemain dari kompetisi domestik, Nova Arianto juga kembali memanggil beberapa pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tim sekaligus memperluas persaingan di dalam skuad.

Nama Mathew Baker, Welber Jardim, dan Amar Brkic kembali dipercaya usai sebelumnya sempat menjadi sorotan. Ketiganya dianggap memiliki kualitas serta pengalaman bermain yang dapat membantu meningkatkan performa tim.

