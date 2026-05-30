Jay Idzes Kecewa Berat Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik

JawaPos.com - Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Idzes mengaku sangat kecewa karena tidak bisa memperkuat Skuad Garuda.

Dalam agenda FIFA Matchday periode Juni, Timnas Indonesia akan menantang Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 mendatang. Sesuai rencana, kedua laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.

Namun sayangnya, Idzes dipastikan tidak akan membela Timnas Indonesia dalam agenda tersebut. Kapten Skuad Garuda terpaksa absen karena masih menjalani pemulihan cedera.

Idzes meluapkan rasa kecewanya karena absen bela Timnas Indonesia. Tapi, pemain berusia 25 tahun itu menyebut bahwa ini adalah keputusan terbaik karena dirinya belum fit 100 persen.

“Kecewa tidak bisa bersama tim kali ini, tetapi terkadang keputusan terbaik adalah mengambil langkah mundur sebagai bentuk kehati-hatian dan memastikan diri benar-benar siap untuk tantangan yang akan datang,” tulis Idzes dalam akun instagram pribadinya, dipetik Sabtu (30/5/2026).

Meski kecewa, Idzes tetap mendoakan agar Timnas Indonesia meraih hasil manis dalam dua laga tersebut. Ia juga menegaskan akan tetap mendukung Skuad Garuda meski dari jarak jauh.

“Semoga sukses, para pemain. Saya akan selalu mendukung dari kejauhan,” terang Idzes.

Sebagaimana diketahui, Idzes pertama kali mengalami cedera tumit saat Sassuolo melawan AC Milan pada pekan ke-35 Liga Italia 2025/2026. Bek berpostur jangkung itu kemudian menepi dalam dua pertandingan kontra Torino dan Lecce.