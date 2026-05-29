Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.13 WIB

Pertama Kali Absen di Era John Herdman! Jay Idzes Tak Bisa Bela Timnas Indonesia Saat Lawan Oman dan Mozambik

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes cedera saat lawan AC Milan. (Dok. Jay Idzes)

JawaPos.com - Jay Idzes dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik. Kedua laga tersebut akan dimainkan pada 5 dan 9 Juni 2026 di Gelora Bung Karno.

Kepastian tersebut didapatkan dari sosial media Jay Idzes. Sang kapten menuliskan rasa kecewanya tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena harus melakukan pemulihan cedera tumit.

"Kecewa karena tidak bisa bersama tim kali ini, tetapi terkadang keputusan terbaik adalah mundur selangkah sebagai tindakan pencegahan dan memastikan Anda sepenuhnya siap untuk apa yang ada di depan," tulis Jay Idzes di Instagram.

Bek tengah berusia 25 tahun tersebut juga mengirimkan pesan dukungan kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia. Jay Idzes berharap kemenangan bisa diraih melawan Oman dan Mozambik.

"Semoga sukses, рara pemuda. Kami selalu mendukung dari jauh," tutup Jay Idzes. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan dukungannya sebagai seorang kapten.

Dengan absennya Jay Idzes, maka untuk pertama kalinya dia absen di era John Herdman. Sebelumnya, pemain bertinggi 1,90 meter tersebut bermain di laga melawan Bulgaria dan Saint Kitts dan Nevis.

Sempat cedera tumit

Jay Idzes sempat mengalami cedera pada tumitnya di laga melawan AC Milan. Akibatnya, dia harus ditarik keluar pada menit ke-40.

Cedera tersebut membuat Jay Idzes absen dalam dua laga melawan Torino dan Lecce. Kehilangan bek yang sering jadi andalan Fabio Grosso tersebut, membuat Sassuolo kalah dalam dua pertandingan itu.

Sebenarnya, Idzes sudah mulai pulih setelah absen dan kembali bermain di laga penutup Liga Italia melawan Parma. Namun di laga itu, dia hanya bermain 54 menit karena mengalami cedera.

Editor: Banu Adikara
