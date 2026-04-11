Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia

Hector Souto bangga dengan pemain Timnas Futsal Indonesia setelah kalahkan Vietnam. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com - Hector Souto merasa bangga dengan permainan Timnas Futsal Indonesia setelah mengalahkan Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Nonthaburi Stadium, Jumat (10/4).
Pelatih asal Spanyol tersebut memuji kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Futsal Indonesia. Meski melawan Vietnam merupakan laga yang sangat sulit, para pemainnya menunjukkan semangatnya.
"Pertama saya bangga bahwa para pemain bekerja keras dan beradaptasi dengan bagus. Sampai mereka datang kesini sangat sulit, tapi mereka mempunyai spirit dan saya super bangga bahwa tim kita yang terbaik," ujar Hector Souto saat jumpa pers yang dikutip dari kanal Instagram resmi Timnas Futsal, Kamis (10/4).
Baca Juga:Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat
Selain itu, Hector sangat senang bahwa para pemainnya bisa menahan serangan power play Vietnam meski hanya satu hari berlatih. Meski belum sepenuhnya sempurna, dia tetap merasa puas.
"Kemudian saya sungguh senang bahwa latihan hanya satu hari kami bisa menahan power play. Memang tidak sempurna, tapi itu lebih baik daripada saat Piala Asia. Di Piala Asia, Vietnam bermain tujuh menit melawan Indonesia dari power play yang sungguh bagus mereka mendominasi situasi dan hari ini kami hanya kebobolan tembakan dari kaki kanan," ujar Souto.
Pelatih berusia 44 tahun tersebut berhasil membuat Timnas Futsal Indonesia lolos ke final ASEAN Futsal Championship dalam dua edisi berturut-turut. Meski membawa para pemain yang masih minim pengalaman dan beberapa pemain senior, Hector masih mampu meloloskan timnya ke final.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026
Sejak babak grup, Hector membuat Timnas Futsal Indonesia tampil ganas setelah mengalahkan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Australia sekaligus menjadi juara Grup B. Dan di semifinal, dia berhasil mengalahkan Vietnam.
Di laga final pada 12 April nanti, Hector Souto akan menghadapi Thailand yang punya koleksi 16 gelar. Eks pelatih Bintang Timur Surabaya tersebut juga punya ambisi untuk mempertahankan gelar Piala ASEAN Futsal Championship. Menarik dinantikan bagaimana laga tersebut bakal berlangsung.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging