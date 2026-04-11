Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia

JawaPos.com - Hector Souto merasa bangga dengan permainan Timnas Futsal Indonesia setelah mengalahkan Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Nonthaburi Stadium, Jumat (10/4).

Pelatih asal Spanyol tersebut memuji kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Futsal Indonesia. Meski melawan Vietnam merupakan laga yang sangat sulit, para pemainnya menunjukkan semangatnya.

"Pertama saya bangga bahwa para pemain bekerja keras dan beradaptasi dengan bagus. Sampai mereka datang kesini sangat sulit, tapi mereka mempunyai spirit dan saya super bangga bahwa tim kita yang terbaik," ujar Hector Souto saat jumpa pers yang dikutip dari kanal Instagram resmi Timnas Futsal, Kamis (10/4).

Selain itu, Hector sangat senang bahwa para pemainnya bisa menahan serangan power play Vietnam meski hanya satu hari berlatih. Meski belum sepenuhnya sempurna, dia tetap merasa puas.

"Kemudian saya sungguh senang bahwa latihan hanya satu hari kami bisa menahan power play. Memang tidak sempurna, tapi itu lebih baik daripada saat Piala Asia. Di Piala Asia, Vietnam bermain tujuh menit melawan Indonesia dari power play yang sungguh bagus mereka mendominasi situasi dan hari ini kami hanya kebobolan tembakan dari kaki kanan," ujar Souto.

Pelatih berusia 44 tahun tersebut berhasil membuat Timnas Futsal Indonesia lolos ke final ASEAN Futsal Championship dalam dua edisi berturut-turut. Meski membawa para pemain yang masih minim pengalaman dan beberapa pemain senior, Hector masih mampu meloloskan timnya ke final.

Sejak babak grup, Hector membuat Timnas Futsal Indonesia tampil ganas setelah mengalahkan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Australia sekaligus menjadi juara Grup B. Dan di semifinal, dia berhasil mengalahkan Vietnam.