7 Pemain Timnas Indonesia Nilainya Melejit! Maarten Paes dan Justin Hubner Paling Gacor di Eropa

JawaPos.com - Karir pemain Timnas Indonesia di Eropa terus menanjak pada musim 2025/2026. Penampilan impresif bersama klub membuat tujuh pemain Garuda mengalami kenaikan harga pasaran signifikan, dipimpin Maarten Paes yang kini tembus Rp 34,76 miliar usai tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam.

Kenaikan nilai pasar ini menjadi sinyal positif perkembangan kualitas pemain Indonesia di level internasional. Selain pemain abroad, beberapa nama dari Super League Indonesia juga ikut menikmati lonjakan harga pasaran berkat performa konsisten sepanjang musim.

Maarten Paes Jadi Pemain Timnas Indonesia dengan Kenaikan Tertinggi Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menjadi pemain dengan lonjakan nilai pasar paling mencolok musim ini. Harga pasar penjaga gawang berusia 28 tahun itu naik dari Rp 26,07 miliar menjadi Rp 34,76 miliar setelah tampil impresif bersama Ajax Amsterdam.

Kesempatan emas datang usai Ajax merekrutnya dari FC Dallas pada bursa transfer musim dingin 2026. Cedera yang dialami kiper utama membuat Maarten Paes langsung dipercaya sebagai starter dan sukses menjawab kepercayaan tersebut lewat 13 pertandingan resmi serta enam clean sheet.

Kontribusinya membantu Ajax amankan tiket ke babak kualifikasi UEFA Conference League. Penampilan stabil di bawah mistar membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu kiper Asia Tenggara dengan performa terbaik di Eropa saat ini.

Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On Makin Bersinar di Belanda Bek Timnas Indonesia Justin Hubner juga mengalami perkembangan pesat bersama Fortuna Sittard. Keputusan meninggalkan Wolverhampton Wanderers demi mendapatkan menit bermain reguler terbukti menjadi langkah tepat dalam karirnya.

Sepanjang musim 2025/2026, Justin Hubner tampil dalam 25 pertandingan bersama Fortuna Sittard. Bek berusia 22 tahun itu bahkan menyumbang dua gol dan satu assist, catatan yang membuat harga pasarannya naik dari Rp 13,91 miliar menjadi Rp 17,38 miliar.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On juga berhasil bangkit setelah sempat kesulitan mendapat tempat di Swansea City. Kepindahannya menuju Willem II Tilburg menjadi titik balik penting yang mengubah perjalanan karirnya.