7 Pemain Timnas Indonesia Nilainya Melejit! Maarten Paes dan Justin Hubner Paling Gacor di Eropa

Maarten Paes menjadi pemain Timnas Indonesia dengan kenaikan harga pasaran tertinggi usai tampil impresif bersama Ajax Amsterdam. (Ajax)
JawaPos.com - Karir pemain Timnas Indonesia di Eropa terus menanjak pada musim 2025/2026. Penampilan impresif bersama klub membuat tujuh pemain Garuda mengalami kenaikan harga pasaran signifikan, dipimpin Maarten Paes yang kini tembus Rp 34,76 miliar usai tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam.
Kenaikan nilai pasar ini menjadi sinyal positif perkembangan kualitas pemain Indonesia di level internasional. Selain pemain abroad, beberapa nama dari Super League Indonesia juga ikut menikmati lonjakan harga pasaran berkat performa konsisten sepanjang musim.
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menjadi pemain dengan lonjakan nilai pasar paling mencolok musim ini. Harga pasar penjaga gawang berusia 28 tahun itu naik dari Rp 26,07 miliar menjadi Rp 34,76 miliar setelah tampil impresif bersama Ajax Amsterdam.
Kesempatan emas datang usai Ajax merekrutnya dari FC Dallas pada bursa transfer musim dingin 2026. Cedera yang dialami kiper utama membuat Maarten Paes langsung dipercaya sebagai starter dan sukses menjawab kepercayaan tersebut lewat 13 pertandingan resmi serta enam clean sheet.
Kontribusinya membantu Ajax amankan tiket ke babak kualifikasi UEFA Conference League. Penampilan stabil di bawah mistar membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu kiper Asia Tenggara dengan performa terbaik di Eropa saat ini.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner juga mengalami perkembangan pesat bersama Fortuna Sittard. Keputusan meninggalkan Wolverhampton Wanderers demi mendapatkan menit bermain reguler terbukti menjadi langkah tepat dalam karirnya.
Sepanjang musim 2025/2026, Justin Hubner tampil dalam 25 pertandingan bersama Fortuna Sittard. Bek berusia 22 tahun itu bahkan menyumbang dua gol dan satu assist, catatan yang membuat harga pasarannya naik dari Rp 13,91 miliar menjadi Rp 17,38 miliar.
Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On juga berhasil bangkit setelah sempat kesulitan mendapat tempat di Swansea City. Kepindahannya menuju Willem II Tilburg menjadi titik balik penting yang mengubah perjalanan karirnya.
Nathan langsung menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan Willem II Tilburg. Pemain berusia 24 tahun tersebut mencatatkan 38 penampilan dan membawa klubnya promosi ke Eredivisie musim depan sehingga nilai pasarnya ikut naik dari Rp 6,08 miliar menjadi Rp 7,82 miliar.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek