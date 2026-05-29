Cek Harga Tiket Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik di FIFA Matchday

SUGBK (Instagram/@love_gbk)
JawaPos.com - PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) mengungkapkan mereka menjual sekitar 35.000 tiket untuk pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni saat melawan Oman (5/6) dan Mozambik (9/6).
Dua laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada pukul 20.00 WIB, dengan penjualan tiket pertandingan sudah dibuka pada Jumat pekan lalu.
"Yang dibuka (tirbun) di bawah saja. Jadi (tribun) atas kita tidak buka. Totalnya 35.000-an kurang lebih, di bawah, ya, untuk dua pertandingan tanggal 5 dan tanggal 9," kata Managing Director GSI Marsal Masita.
Baca Juga:Alasan Pemilihan Stadion Pakansari dan SUGBK Sebagai Kandang Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026
Tiket untuk menonton dua pertandingan itu dijual dengan tiga kategori berbeda, dengan termurah adalah Rp 300.000 untuk kategori Garuda South/North.
Kategori selanjutnya yang bisa dibeli adalah kategori Garuda West/East dengan harga Rp 500.000. Kemudian, untuk kategori termahal adalah tiket Premium West/East dengan harga Rp 750.000.
Saat mengungkapkan berapa tiket yang sudah terjual sekarang, Marsal mengungkapkan tiket yang terjual sudah menyentuh angka ribuan.
Baca Juga:Koleksi 14 Gol di Timnas Indonesia! Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta Siap Bantu Raih Gelar Juara
Dengan waktu menuju pertandingan pertama yang menyisakan waktu satu pekan lagi, ia optimistis semua tiket yang disediakan akan ludes terjual.
Apalagi, dua lawan Indonesia di FIFA Match Day bulan depan juga bukan merupakan tim sembarangan karena keduanya memiliki ranking FIFA di atas skuad Garuda (122 dunia) dengan Oman di peringkat 79 dan Mozambik di peringkat 101.
"Persiapannya, tiketnya sudah dijual, sudah tersedia. Ada program khusus juga kita tawarkan bermacam-macam. Jadi, harusnya tanggal muda kan ya, tanggal 5 hari Jumat. Tanggal 5 harusnya lumayan, tapi masih ongoing penjualan tiket sampai hari ini," ungkap dia.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat