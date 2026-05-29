Cek Harga Tiket Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik di FIFA Matchday

JawaPos.com - PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) mengungkapkan mereka menjual sekitar 35.000 tiket untuk pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni saat melawan Oman (5/6) dan Mozambik (9/6).

Dua laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada pukul 20.00 WIB, dengan penjualan tiket pertandingan sudah dibuka pada Jumat pekan lalu.

"Yang dibuka (tirbun) di bawah saja. Jadi (tribun) atas kita tidak buka. Totalnya 35.000-an kurang lebih, di bawah, ya, untuk dua pertandingan tanggal 5 dan tanggal 9," kata Managing Director GSI Marsal Masita.

Tiket untuk menonton dua pertandingan itu dijual dengan tiga kategori berbeda, dengan termurah adalah Rp 300.000 untuk kategori Garuda South/North.

Kategori selanjutnya yang bisa dibeli adalah kategori Garuda West/East dengan harga Rp 500.000. Kemudian, untuk kategori termahal adalah tiket Premium West/East dengan harga Rp 750.000.

Saat mengungkapkan berapa tiket yang sudah terjual sekarang, Marsal mengungkapkan tiket yang terjual sudah menyentuh angka ribuan.

Dengan waktu menuju pertandingan pertama yang menyisakan waktu satu pekan lagi, ia optimistis semua tiket yang disediakan akan ludes terjual.

Apalagi, dua lawan Indonesia di FIFA Match Day bulan depan juga bukan merupakan tim sembarangan karena keduanya memiliki ranking FIFA di atas skuad Garuda (122 dunia) dengan Oman di peringkat 79 dan Mozambik di peringkat 101.