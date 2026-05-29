Alasan Pemilihan Stadion Pakansari dan SUGBK Sebagai Kandang Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026

JawaPos.com - PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) mengonfirmasi timnas Indonesia akan bermain di Stadion Pakansari, Bogor, untuk dua laga babak grup ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala ASEAN 2026), turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Tergabung di Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Brunei Darussalam/Timor Leste, Indonesia akan memainkan dua laga kandang dan dua laga tandang di babak fase grup.

Laga kandang yang akan dijalani adalah melawan Kamboja pada 27 Juli, kemudian melawan Vietnam pada 3 Agustus. Setelah selesai babak grup, apabila lolos ke babak semifinal, kandang Indonesia akan berpindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

"Betul, jadi dua pertandingan fase grup yang kita daftarkan ke AFF itu main di Stadion Pakansari. Dan insyaallah kalau kita masuk semifinal, semoga lawan Malaysia, dan final lawannya siapa pun, kita akan main di GBK. Itu yang kita daftarkan ke AFF," kata Managing Director GSI Marsal Masita.

Saat mengungkapkan alasan memilih Stadion Pakansari dan tak menggunakan SUGBK sejak awal turnamen, Marsal memperkirakan pertandingan di babak fase grup tidak banyak disaksikan penonton.

Oleh karena itu, tambah dia, memilih Stadion Pakansari yang mempunyai kapasitas 30.000 penonton untuk dua laga kandang skuad Garuda di babak fase grup merupakan opsi paling masuk akal.

"Karena kita lihat juga ya, pertandingan-pertandingan di group stage kita kayaknya agak sulit kalau kita expect 60.000 penonton. Jadi Pakansari rasanya punya kapasitas yang pas buat kita lakukan dua home group stage, yaitu lawan Vietnam dan Kamboja," jelas dia.

Soal kondisi stadion yang dibuka pada 2014 ini, yang sebelumnya sempat ada masalah bagian atap yang rusak, Marsal juga mengatakan hal itu sudah teratasi sehingga aman untuk digunakan sebagai kandang timnas Indonesia di babak fase grup Piala ASEAN 2026.