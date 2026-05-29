Koleksi 14 Gol di Timnas Indonesia! Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta Siap Bantu Raih Gelar Juara

Ramadhan Sananta membawa modal 14 gol bersama Timnas Indonesia saat resmi direkrut Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027. (Instagram/@m.ramadhansn)
JawaPos.com — Ramadhan Sananta membawa modal mentereng saat resmi merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027 berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Penyerang berusia 23 tahun itu sudah mengoleksi 14 gol bersama berbagai level Timnas Indonesia dan berpeluang kembali menjadi andalan skuad Garuda jika tampil konsisten bersama Green Force di era Bernardo Tavares.
Persebaya Surabaya bergerak cepat membangun skuad demi berburu gelar juara Super League musim depan.
Setelah menyelesaikan transfer Yuran Fernandes dan Alex Martins, manajemen kini deal merekrut Ramadhan Sananta yang diproyeksikan menjadi mesin gol baru di lini depan.
Kehadiran Ramadhan Sananta langsung menambah optimisme publik Surabaya.
Rekornya bersama Timnas Indonesia menjadi bukti striker kelahiran Daik itu punya kualitas untuk membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas musim depan.
Bagaimana Rekor Ramadhan Sananta Bersama Timnas Indonesia?
Ramadhan Sananta menjadi salah satu penyerang lokal paling produktif di Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Total, ia sudah mencetak 14 gol dari berbagai kelompok usia hingga level senior.
Di Timnas Indonesia senior, Ramadhan Sananta mencatat enam gol dari 18 pertandingan sejak debut pada 24 September 2022.
Saat itu ia menjalani laga pertama bersama skuad Garuda di bawah asuhan Tae-yong Shin saat masih berusia 19 tahun.
