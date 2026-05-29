Timnas Indonesia di EA FC 26: Audero Rating Tertinggi, Sananta Striker Tunggal

JawaPos.com - Timnas Indonesia akhirnya resmi hadir di EA FC 26. Mulai Jumat (29/5), skuad Garuda sudah bisa dimainkan di dalam game tersebut setelah install update terbaru.

EA Sports menampilkan rating 3 bintang untuk Timnas Indonesia asuhan pelatih John Herdman. Detilnya, ATT 64, MID 66 dan DEF 71. Menariknya, sejumlah detail skuad Garuda bisa langsung memancing perhatian para penggemar.

Posisi penjaga gawang utama ditempati Maarten Paes. Padahal, Emil Audero justru menjadi pemain Indonesia dengan rating tertinggi di EA FC 26.

Di lini belakang terdapat Calvin Verdonk, Jay Idzes, Kevin Diks, dan Sandy Walsh. Sementara Joey Pelupessy serta Thom Haye mengisi sektor tengah.

Untuk lini serang, Eliano Reijnders dan Ole Romeny ditempatkan di sisi sayap. Stefano Lilipaly beroperasi sebagai gelandang serang di belakang Ramadhan Sananta.

Nama terakhir menjadi salah satu fakta menarik dalam skuad Indonesia versi EA FC 26. Berdasarkan preferred position atau posisi utama dalam database game, Sananta menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berstatus striker (ST).

Ole Romeny memang kerap dimainkan sebagai penyerang di dunia nyata. Namun di EA FC 26, pemain Oxford United tersebut tercatat memiliki preferred position sebagai RM dan RW.

Fakta menarik lainnya muncul di posisi penjaga gawang. Emil Audero yang memiliki rating 79 justru memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Audero menjadi pemain Indonesia dengan rating tertinggi di EA FC 26. Posisi berikutnya ditempati Kevin Diks dengan rating 76 dan Jay Idzes dengan rating 73.