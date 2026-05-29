Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 29 Mei 2026 | 16.58 WIB

Bernardo Tavares Pernah Ramal Masa Depan Ramadhan Sananta! Kini Siap Bersinar Bersama Persebaya Surabaya

Ramadhan Sananta saat menjalani pertandingan bersama PSM Makassar dan kini resmi mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya. (Instagram/@m.ramadhansn) - Image

Ramadhan Sananta saat menjalani pertandingan bersama PSM Makassar dan kini resmi mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya. (Instagram/@m.ramadhansn)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mencapai kesepakatan dengan Ramadhan Sananta pada Jumat (29/5/2026) setelah sebelumnya mengamankan Yuran Fernandes dan Alex Martins berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Menariknya, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares ternyata sudah memprediksi ketajaman Sananta sejak pertama kali merekrutnya ke PSM Makassar pada musim 2022/2023.

Pernyataan Bernardo Tavares itu kembali menjadi sorotan setelah Ramadhan Sananta diproyeksikan menjadi mesin gol baru Persebaya Surabaya musim depan.

Pelatih yang kini identik dengan keberhasilan membangun pemain muda tersebut sejak awal memang percaya striker asal Daik, Kepulauan Riau, itu punya karakter kuat untuk berkembang menjadi penyerang berbahaya.

Bernardo Tavares Sudah Yakin dengan Potensi Ramadhan Sananta

Keyakinan Bernardo Tavares terhadap Ramadhan Sananta mulai terlihat pada Agustus 2022 saat PSM Makassar menghadapi Persib Bandung.

Kala itu, Tavares berani memainkan tiga pemain muda sekaligus yakni Ananda Raehan, Dzaky Asraf, dan Ramadhan Sananta dalam laga besar yang berakhir kemenangan telak 5-1.

Dalam pertandingan tersebut, Ramadhan Sananta langsung mencuri perhatian setelah mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung.

Penampilan eksplosif itu menjadi sinyal awal sang striker memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi penyerang tajam di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Portugal itu mengaku puas dengan keberanian memainkan pemain muda karena semuanya mampu menjawab kepercayaan yang diberikan.

Bahkan, Tavares secara khusus menyoroti perkembangan Sananta yang dinilainya memiliki karakter kuat dan respons bagus terhadap instruksi pelatih.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Koleksi 14 Gol di Timnas Indonesia! Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta Siap Bantu Raih Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Koleksi 14 Gol di Timnas Indonesia! Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta Siap Bantu Raih Gelar Juara

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.30 WIB

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares - Image
Sepak Bola Indonesia

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.54 WIB

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas - Image
Sepak Bola Indonesia

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.43 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore