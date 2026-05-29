Bernardo Tavares Pernah Ramal Masa Depan Ramadhan Sananta! Kini Siap Bersinar Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mencapai kesepakatan dengan Ramadhan Sananta pada Jumat (29/5/2026) setelah sebelumnya mengamankan Yuran Fernandes dan Alex Martins berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Menariknya, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares ternyata sudah memprediksi ketajaman Sananta sejak pertama kali merekrutnya ke PSM Makassar pada musim 2022/2023.

Pernyataan Bernardo Tavares itu kembali menjadi sorotan setelah Ramadhan Sananta diproyeksikan menjadi mesin gol baru Persebaya Surabaya musim depan.

Pelatih yang kini identik dengan keberhasilan membangun pemain muda tersebut sejak awal memang percaya striker asal Daik, Kepulauan Riau, itu punya karakter kuat untuk berkembang menjadi penyerang berbahaya.

Bernardo Tavares Sudah Yakin dengan Potensi Ramadhan Sananta Keyakinan Bernardo Tavares terhadap Ramadhan Sananta mulai terlihat pada Agustus 2022 saat PSM Makassar menghadapi Persib Bandung.

Kala itu, Tavares berani memainkan tiga pemain muda sekaligus yakni Ananda Raehan, Dzaky Asraf, dan Ramadhan Sananta dalam laga besar yang berakhir kemenangan telak 5-1.

Dalam pertandingan tersebut, Ramadhan Sananta langsung mencuri perhatian setelah mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung.

Penampilan eksplosif itu menjadi sinyal awal sang striker memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi penyerang tajam di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Portugal itu mengaku puas dengan keberanian memainkan pemain muda karena semuanya mampu menjawab kepercayaan yang diberikan.