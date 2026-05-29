Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

Ramadhan Sananta dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya untuk menyambut Super League 2026/2027. (Instagram/@m.ramadhansn)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mencapai kesepakatan merekrut Ramadhan Sananta pada Jumat (29/5/2026) untuk menyambut Super League 2026/2027 berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Striker Timnas Indonesia yang musim lalu membela Brunei DPMM FC itu diproyeksikan menjadi mesin gol baru skuad racikan pelatih Bernardo Tavares setelah Green Force finis di papan atas musim ini.
Kabar deal transfer ini langsung menjadi sorotan besar di kalangan Bonek. Persebaya Surabaya memang sedang agresif membangun kekuatan baru demi bersaing dalam perebutan gelar musim depan.
Selain Ramadhan Sananta, Persebaya Surabaya juga dikabarkan mencapai kesepakatan dengan bek tangguh Yuran Fernandes dari PSM Makassar dan Alex Martins dari Dewa United.
Baca Juga:Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Tiga nama tersebut memberi sinyal kuat Green Force ingin tampil lebih garang pada era baru bersama Bernardo Tavares.
Mengapa Ramadhan Sananta Jadi Target Utama Persebaya Surabaya?
Ramadhan Sananta menjadi target utama karena memiliki profil striker modern dengan postur ideal, agresif, dan pekerja keras di lini depan.
Baca Juga:Jatuh Bangun Arek Mojokerto Berjuang di Persebaya Surabaya! Arief Catur Buktikan Kualitas Didikan Kompetisi Internal
Penyerang kelahiran Daik, Kepulauan Riau, 27 November 2002 itu juga masih berusia 23 tahun sehingga punya prospek jangka panjang.
Dengan tinggi 1,82 meter dan kaki dominan kanan, Sananta dinilai cocok dengan karakter permainan cepat dan direct yang identik dengan Bernardo Tavares.
Nilai pasar sang pemain saat ini juga mencapai Rp 4,78 miliar, menandakan kualitasnya masih sangat diperhitungkan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat