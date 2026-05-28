Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.52 WIB

Striker Arema FC Dalberto Menuju Liga Malaysia dan Berpeluang Reuni dengan Pemain asal Indonesia

Striker Arema FC Dalberto (tengah) jadi harapan timnya mencetak gol. (Dok.Arema FC)

JawaPos.com - Klub Liga Super Malaysia, Brunei DPMM FC dikabarkan sedang mengincar striker Arema FC asal Brasil, Dalberto. Kabar tersebut bahkan dimuat langsung melalui laman resmi klub.

"DPMM FC sedang dalam negosiasi untuk merekrut mantan striker Serie A Brasileiro, Dalberto. Musim lalu, Dalberto bermain untuk Arema FC, dari Liga 1 Indonesia dan mencetak 19 gol untuk mereka selama musim ini," tulis laman resmi dpmmfc.club.

Dalberto tampil apik bersama Singo Edan dengan torehkan 19 gol dan delapan assist musim 2025/2026, yang membuatnya masuk ke dalam lima besar top skor Super League.

Sejak pertama kali datang ke Liga Indonesia pada 2023 dengan membela Madura United, Dalberto telah mencetak total 42 gol dan 16 assist dari 83 pertandingan.

DPMM FC sendiri pada musim lalu hanya finis di posisi 10 klasemen dari 13 tim di Liga Super Malaysia dengan 23 poin. Perbaikan untuk musim depan pun sudah mulai dilakukan dengan perekrutan pemain baru.

Selain Dalberto, mantan tim striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, tersebut juga baru saja resmi merekrut pemain Indonesia lain, Muhammad Toha. Pemain berposisi fullback kanan merupakan kapten Persita Tangerang pada musim lalu.

