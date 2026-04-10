Gol 'Aneh' Jadi Penentu! Arema FC Bungkam Persita Tangerang 0-1, Dalberto Luan Gigit Jari Gara-Gara Offside

JawaPos.com — Laga Persita Tangerang vs Arema FC di pekan ke-27 Super League berakhir dramatis dengan skor tipis 0-1. Satu gol “tak biasa” dari Gustavo Franca jadi pembeda sekaligus penentu kemenangan Arema FC.

Pertandingan yang digelar di Stadion Banten International Stadium, Jumat (10/4/2026) malam, berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim tampil ngotot demi mengamankan poin penting di fase krusial kompetisi.

Sejak peluit pertama dibunyikan, Persita Tangerang dan Arema FC langsung terlibat duel terbuka. Jual beli serangan membuat tempo laga tinggi dan memaksa kedua lini belakang bekerja ekstra keras.

Persita Tangerang tampil disiplin dengan pressing ketat saat kehilangan bola. Sementara Arema FC terlihat kesulitan membongkar pertahanan rapat tuan rumah di awal pertandingan.

Peluang pertama yang cukup berbahaya datang dari Ramon Bueno pada menit ke-23. Gelandang Persita Tangerang itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun masih mampu ditepis Lucas Frigeri.

Kiper veteran Arema FC tersebut tampil sigap di bawah mistar gawang. Pengalamannya terlihat saat berkali-kali mengamankan situasi bola mati dan tekanan dari Persita Tangerang.

Wasit mulai mengeluarkan kartu kuning di menit ke-17 untuk Julian Guevara. Ia dinilai menghentikan serangan berbahaya yang dibangun Eber Bessa.

Tak lama berselang, Hansamu Yama juga menerima kartu kuning di menit ke-31. Bek Arema FC itu melanggar Nur Hardianto dalam duel perebutan bola di lini tengah.

Menjelang akhir babak pertama, Pablo Ganet hampir memecah kebuntuan lewat tendangan bebas. Sepakannya mengarah ke tiang jauh, namun kembali digagalkan Lucas Frigeri.