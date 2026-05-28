Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.55 WIB

Pemain Lokal Luar Biasa! Francisco Rivera Bangga Lihat Arief Catur Bersinar Bersama Persebaya Surabaya

Arief Catur Pamungkas bantu Persebaya Surabaya raih clean sheet di kandang Madura United. (Persebaya Surabaya) - Image

Arief Catur Pamungkas bantu Persebaya Surabaya raih clean sheet di kandang Madura United. (Persebaya Surabaya)

JawaPos.com — Francisco Rivera menyebut Arief Catur Pamungkas sebagai pemain lokal luar biasa setelah bek kanan andalan Persebaya Surabaya itu masuk Best XI Super League 2025/2026. Gelandang asal Meksiko tersebut menilai kerja keras dan konsistensi Arief Catur sepanjang musim memang layak mendapat apresiasi besar dari I.League.

Penampilan impresif Arief Catur menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Persebaya Surabaya di musim ini.

Rivera bahkan mengaku ikut bangga karena melihat langsung perkembangan sang pemain selama berada di dalam tim Green Force.

Rivera Nilai Arief Catur Layak Masuk Best XI

Rivera menegaskan Arief Catur pantas mendapatkan tempat di tim terbaik Super League musim ini. Menurutnya, pemain berusia 26 tahun tersebut menunjukkan dedikasi tinggi dan selalu bekerja keras demi kepentingan tim.

“Catur adalah pemain lokal yang luar biasa. Saya ikut senang dengan penghargaan yang dia dapatkan, karena saya mengenalnya dengan baik dan tahu dia memang pantas mendapatkannya. Dia bekerja sangat keras untuk tim,” ujar Rivera.

Arief Catur memang tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026. Bek kanan asal Mojokerto itu mencatatkan 32 pertandingan dengan kontribusi dua gol dan empat assist dari total 2.545 menit bermain.

Tak hanya agresif membantu serangan, Arief Catur juga menjadi salah satu pemain dengan determinasi tinggi di lini belakang Green Force.

Statistik tujuh kartu kuning menunjukkan karakter bermainnya yang penuh semangat dan tanpa kompromi.

Francisco Rivera Kembali Jadi Motor Permainan Green Force

Di sisi lain, Rivera sendiri kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
4 Debutan Termuda Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026, Bukti Regenerasi Young Green Force Jalan Mulus - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Debutan Termuda Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026, Bukti Regenerasi Young Green Force Jalan Mulus

Kamis, 28 Mei 2026 | 15.47 WIB

Panutan di Dalam dan Luar Lapangan! Konsistensi Francisco Rivera Bikin Standar Pemain Asing Persebaya Surabaya Naik - Image
Sepak Bola Indonesia

Panutan di Dalam dan Luar Lapangan! Konsistensi Francisco Rivera Bikin Standar Pemain Asing Persebaya Surabaya Naik

Kamis, 28 Mei 2026 | 15.40 WIB

Pedro Matos Tinggalkan Persebaya Surabaya! Kecewa Performanya Tak Memuaskan Bersama Green Force - Image
Sepak Bola Indonesia

Pedro Matos Tinggalkan Persebaya Surabaya! Kecewa Performanya Tak Memuaskan Bersama Green Force

Kamis, 28 Mei 2026 | 05.37 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore