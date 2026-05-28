Pemain Lokal Luar Biasa! Francisco Rivera Bangga Lihat Arief Catur Bersinar Bersama Persebaya Surabaya

Arief Catur Pamungkas bantu Persebaya Surabaya raih clean sheet di kandang Madura United. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com — Francisco Rivera menyebut Arief Catur Pamungkas sebagai pemain lokal luar biasa setelah bek kanan andalan Persebaya Surabaya itu masuk Best XI Super League 2025/2026. Gelandang asal Meksiko tersebut menilai kerja keras dan konsistensi Arief Catur sepanjang musim memang layak mendapat apresiasi besar dari I.League.
Penampilan impresif Arief Catur menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Persebaya Surabaya di musim ini.
Rivera bahkan mengaku ikut bangga karena melihat langsung perkembangan sang pemain selama berada di dalam tim Green Force.
Rivera menegaskan Arief Catur pantas mendapatkan tempat di tim terbaik Super League musim ini. Menurutnya, pemain berusia 26 tahun tersebut menunjukkan dedikasi tinggi dan selalu bekerja keras demi kepentingan tim.
“Catur adalah pemain lokal yang luar biasa. Saya ikut senang dengan penghargaan yang dia dapatkan, karena saya mengenalnya dengan baik dan tahu dia memang pantas mendapatkannya. Dia bekerja sangat keras untuk tim,” ujar Rivera.
Arief Catur memang tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026. Bek kanan asal Mojokerto itu mencatatkan 32 pertandingan dengan kontribusi dua gol dan empat assist dari total 2.545 menit bermain.
Tak hanya agresif membantu serangan, Arief Catur juga menjadi salah satu pemain dengan determinasi tinggi di lini belakang Green Force.
Statistik tujuh kartu kuning menunjukkan karakter bermainnya yang penuh semangat dan tanpa kompromi.
Di sisi lain, Rivera sendiri kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Indonesia.
