Panutan di Dalam dan Luar Lapangan! Konsistensi Francisco Rivera Bikin Standar Pemain Asing Persebaya Surabaya Naik

Francisco Rivera tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026 hingga masuk Best XI Super League. (Persebaya)
JawaPos.com — Francisco Rivera sukses menaruh standar tinggi bagi pemain asing Persebaya Surabaya setelah tampil konsisten sepanjang musim 2025/2026 hingga masuk Best XI Super League 2025/2026.
Gelandang asal Meksiko itu tidak hanya produktif lewat 13 gol dan 10 assist, tetapi juga menjadi motor permainan Green Force sekaligus panutan bagi pemain lain di kompetisi Indonesia.
Francisco Rivera kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain asing terbaik di Indonesia musim ini.
Penampilannya bersama Persebaya Surabaya sepanjang Super League 2025/2026 membuat operator kompetisi I.League memasukkan namanya ke dalam Best XI musim ini.
Pencapaian tersebut bukan hadir secara instan karena Rivera tampil stabil sejak awal musim.
Gelandang asal Meksiko itu menjadi pusat permainan Green Force dalam membangun serangan maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan.
Rivera juga dianggap berhasil menaruh standar tinggi bagi pemain asing Persebaya Surabaya.
Konsistensinya dalam menjaga performa, kontribusi gol, hingga pengaruh besar di lapangan membuatnya menjadi sosok pembeda sepanjang musim.
Sejak didatangkan pada musim 2024/2025, Rivera memang langsung memberi dampak signifikan.
Kreativitas, visi bermain, dan kemampuannya membaca situasi membuat pemain berusia 31 tahun itu cepat menjadi figur penting di lini tengah Green Force.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat