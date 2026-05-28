Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.40 WIB

Panutan di Dalam dan Luar Lapangan! Konsistensi Francisco Rivera Bikin Standar Pemain Asing Persebaya Surabaya Naik

Francisco Rivera tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026 hingga masuk Best XI Super League. (Persebaya)

JawaPos.com — Francisco Rivera sukses menaruh standar tinggi bagi pemain asing Persebaya Surabaya setelah tampil konsisten sepanjang musim 2025/2026 hingga masuk Best XI Super League 2025/2026.

Gelandang asal Meksiko itu tidak hanya produktif lewat 13 gol dan 10 assist, tetapi juga menjadi motor permainan Green Force sekaligus panutan bagi pemain lain di kompetisi Indonesia.

Francisco Rivera Jadi Simbol Konsistensi Pemain Asing Persebaya Surabaya

Francisco Rivera kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain asing terbaik di Indonesia musim ini.

Penampilannya bersama Persebaya Surabaya sepanjang Super League 2025/2026 membuat operator kompetisi I.League memasukkan namanya ke dalam Best XI musim ini.

Pencapaian tersebut bukan hadir secara instan karena Rivera tampil stabil sejak awal musim.

Gelandang asal Meksiko itu menjadi pusat permainan Green Force dalam membangun serangan maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan.

Rivera juga dianggap berhasil menaruh standar tinggi bagi pemain asing Persebaya Surabaya.

Konsistensinya dalam menjaga performa, kontribusi gol, hingga pengaruh besar di lapangan membuatnya menjadi sosok pembeda sepanjang musim.

Sejak didatangkan pada musim 2024/2025, Rivera memang langsung memberi dampak signifikan.

Kreativitas, visi bermain, dan kemampuannya membaca situasi membuat pemain berusia 31 tahun itu cepat menjadi figur penting di lini tengah Green Force.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
