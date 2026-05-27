Pedro Matos Tinggalkan Persebaya Surabaya! Kecewa Performanya Tak Memuaskan Bersama Green Force

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memutuskan tidak mempermanenkan Pedro Matos untuk musim depan. Itu berarti, pemain pinjaman dari Semen Padang tersebut tidak lagi beraksi di depan Bonek.

Melalui sosial media, Pedro Matos mengucapkan selamat tinggal kepada Persebaya yang menurutnya adalah tim besar dan penuh sejarah. Selain itu, dia terlihat kecewa dengan performanya yang tidak begitu baik saat di putaran kedua.

"Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada Persebaya, sebuah klub yang benar-benar besar dengan sejarah yang luar biasa, semangat, dan orang-orang hebat di baliknya," tulis Pedro Matos di Instagram.

"Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan persis seperti yang saya harapkan secara pribadi, saya bersyukur atas semua yang telah diberikan pengalaman ini kepada saya. Saya terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik setiap hari," imbuh pemain asal Portugal tersebut.

Meskipun demikian, Matos tetap bangga bisa bermain di Persebaya. Sebagai pemain, dia akan selalu mengenang momen bersama Green Force.

"Suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan lencana ini dan mewakili klub yang begitu istimewa. Saya pergi dengan rasa hormat, pengalaman, dan kenangan yang akan selalu saya ingat," ujar Matos.

Ucapan terima kasih dituliskannya untuk Bonek yang sudah mendukung Persebaya selama musim ini. Di akhir pesan perpisahannya, Pedro Matos berharap Persebaya meraih kesuksesan di musim depan.

"Kepada para penggemar, terima kasih. Semangat, energi, dan dukungan tanpa syarat kalian adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih istimewa, dan saya akan selalu menghargai cinta yang kalian tunjukkan kepada saya. Saya mendoakan kesuksesan bagi Persebaya dan semua orang yang terkait dengan klub ini. Terima kasih untuk semuanya," tutup Pedro Matos.