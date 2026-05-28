4 Debutan Termuda Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026, Bukti Regenerasi Young Green Force Jalan Mulus

JawaPos.com — Persebaya Surabaya sukses melahirkan empat debutan termuda di Super League 2025/2026 saat finis di posisi empat klasemen akhir dengan 58 poin. Dimas Wicaksono, Aleandro Maulana, Ichsas Baihaqi, dan Ahmad Mujtaba menjadi simbol regenerasi Young Green Force yang mulai mendapat panggung di tim utama sepanjang musim ini.

Musim Persebaya Surabaya ditutup dengan kemenangan besar usai menghajar Persik Kediri lima gol tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).

Hasil itu sekaligus mempertegas keberhasilan Green Force menjaga keseimbangan antara prestasi tim dan pembinaan pemain muda.

Siapa Debutan Termuda Persebaya Surabaya Musim Ini?

Dimas Wicaksono menjadi debutan termuda Persebaya Surabaya musim ini setelah tampil saat menghadapi Bali United pada pekan ke-11 Super League 2025/2026.

Winger kanan tersebut menjalani debut pada usia 18 tahun 1 bulan 7 hari ketika Green Force menang 5-2 atas Bali United pada 23 Agustus 2025.

Nama kedua adalah Aleandro Maulana yang melakoni debut saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua. Gelandang tengah itu tampil ketika Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 pada usia 18 tahun 3 bulan 24 hari.

Ichsas Baihaqi juga masuk daftar pemain muda yang mendapat kesempatan tampil bersama tim utama musim ini.