Jamie Vardy Dikabarkan Masuk Radar Klub Super League! Gajinya Bisa Biayai Satu Tim Liga Indonesia

Jamie Vardy. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Jamie Vardy kembali menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas 2026.
Mantan striker andalan Leicester City itu kini resmi berstatus free agent setelah berpisah dengan US Cremonese usai kontraknya berakhir pada Juni 2026.
Situasi tersebut langsung memunculkan banyak spekulasi. Salah satu rumor yang paling ramai dibahas adalah ketertarikan klub Super League Indonesia untuk mendatangkan striker veteran asal Inggris tersebut.
Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub maupun sang pemain, kabar itu sudah cukup membuat heboh pencinta sepak bola nasional.
Jamie Vardy memang bukan nama sembarangan. Penyerang berusia 39 tahun itu dikenal sebagai salah satu striker paling berbahaya di era modern Premier League.
Ia menjadi bagian penting saat Leicester City menciptakan sejarah dengan menjuarai Premier League musim 2015/2016, pencapaian yang hingga kini masih dianggap salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris.
Meski usianya tidak lagi muda, Vardy masih memiliki daya tarik besar. Pengalaman, mental juara, hingga popularitas global menjadi nilai tambah yang sulit dimiliki pemain lain di level Asia Tenggara.
Kehadirannya tentu akan memberikan dampak besar, bukan hanya secara teknis di lapangan tetapi juga dari sisi bisnis dan popularitas kompetisi.
Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian utama publik, yakni soal gaji. Saat membela Cremonese di Serie A, Vardy disebut menerima bayaran sekitar 2 juta Euro per musim atau setara Rp41 miliar. Angka tersebut tentu sangat besar untuk ukuran klub Super League Indonesia.
