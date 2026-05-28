Transfermarkt Bocorkan Rumor Transfer Super League: Bali United Dikabarkan Incar Eks Leicester City Islam Slimani

Eks bintang Leicester City Islam Slimani, dirumorkan gabung Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com — Bali United dikabarkan mengincar mantan striker Leicester City, Islam Slimani, untuk menghadapi Super League musim depan.
Penyerang berusia 37 tahun itu dinilai bisa menjadi solusi lini depan Bali United berkat pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa dan level internasional bersama Timnas Aljazair.
Nama Islam Slimani mencuat dalam rumor transfer setelah kontraknya bersama CFR Cluj dikabarkan segera habis pada Juni 2026. Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya secara gratis pada bursa transfer musim panas.
Bali United disebut tertarik memanfaatkan kondisi tersebut untuk menambah daya gedor tim musim depan.
“Nama besar mulai dikaitkan dengan Bali United. Striker senior Timnas Aljazair, Islam Slimani, dirumorkan bakal merapat untuk musim 2026/27. Eks Premier League itu terakhir bermain bersama CFR Cluj di Liga Rumania,” tulis Transfermarkt di kanal Instagram resmi mereka.
Pengalaman Slimani yang pernah bermain di Premier League hingga Liga Portugal dianggap bisa membantu meningkatkan kualitas lini serang klub asal Pulau Dewata itu.
Baca Juga:Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Nama Islam Slimani mulai dikenal luas saat tampil tajam bersama Sporting CP di Liga Portugal.
Selama empat musim memperkuat Sporting CP, Slimani sukses mencetak 48 gol dan menjadi salah satu striker paling berbahaya di kompetisi tersebut.
Penampilan impresif itu membuat Leicester City tertarik merekrutnya pada awal musim 2016/2017. Saat itu Leicester baru saja menciptakan sejarah dengan menjuarai Premier League 2015/2016 secara mengejutkan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat