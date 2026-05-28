Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 23.48 WIB

Transfermarkt Bocorkan Rumor Transfer Super League: Bali United Dikabarkan Incar Eks Leicester City Islam Slimani

Eks bintang Leicester City Islam Slimani, dirumorkan gabung Bali United. (Istimewa)

JawaPos.com — Bali United dikabarkan mengincar mantan striker Leicester City, Islam Slimani, untuk menghadapi Super League musim depan.

Penyerang berusia 37 tahun itu dinilai bisa menjadi solusi lini depan Bali United berkat pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa dan level internasional bersama Timnas Aljazair.

Mengapa Bali United Dikaitkan dengan Islam Slimani?

Nama Islam Slimani mencuat dalam rumor transfer setelah kontraknya bersama CFR Cluj dikabarkan segera habis pada Juni 2026. Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya secara gratis pada bursa transfer musim panas.

Bali United disebut tertarik memanfaatkan kondisi tersebut untuk menambah daya gedor tim musim depan.

“Nama besar mulai dikaitkan dengan Bali United. Striker senior Timnas Aljazair, Islam Slimani, dirumorkan bakal merapat untuk musim 2026/27. Eks Premier League itu terakhir bermain bersama CFR Cluj di Liga Rumania,” tulis Transfermarkt di kanal Instagram resmi mereka.

Pengalaman Slimani yang pernah bermain di Premier League hingga Liga Portugal dianggap bisa membantu meningkatkan kualitas lini serang klub asal Pulau Dewata itu.

Rekam Jejak Islam Slimani di Eropa Masih Jadi Sorotan

Nama Islam Slimani mulai dikenal luas saat tampil tajam bersama Sporting CP di Liga Portugal.

Selama empat musim memperkuat Sporting CP, Slimani sukses mencetak 48 gol dan menjadi salah satu striker paling berbahaya di kompetisi tersebut.

Penampilan impresif itu membuat Leicester City tertarik merekrutnya pada awal musim 2016/2017. Saat itu Leicester baru saja menciptakan sejarah dengan menjuarai Premier League 2015/2016 secara mengejutkan.

