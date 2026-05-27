Diungkap Jurnalis Italia, Bintang Persib Bandung Federico Barba Dibidik 2 Klub Yunani

JawaPos.com - Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, mengungkap masa depan Federico Barba bersama Persib Bandung. Lepore menyebut bahwa saat ini Barba tengah dibidik dua klub Yunani.

Barba masih terikat kontrak bersama Persib Bandung hingga 31 Mei 2027. Namun, masa depannya bersama skuad berjuluk Pangeran Biru itu sedang ramai diperbincangkan.

Bek berusia 32 tahun itu diprediksi kuat bakal hengkang setelah mengukir pencapaian bersejarah bersama Persib Bandung. Barba menjadi salah satu pilar penting Pangeran Biru dalam merebut gelar juara Super League 2025/2026, sekaligus gelar ketiga secara beruntun alias hattrick.

Rumor Barba meninggalkan Persib Bandung saat ini kian menguat. Lepore, yang merupakan jurnalis asal Italia, mengungkapkan bahwa eks pemain AS Roma tersebut telah menerima sejumlah tawaran dari klub luar.

“Federico Barba sudah menerima sejumlah tawaran resmi untuk musim depan,” tulis Lepore dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (27/5).

Secara spesifik, Lepore menyebut ada dua klub Yunani yang mengincar Barba. Yakni Iraklis Thessaloniki (klub kasta kedua Yunani) dan Aris Thessaloniki (klub kasta tertinggi Yunani.

Dalam laporannya, Lepore menyampaikan bahwa Iraklis Thessaloniki telah melakukan kontak dengan Barba. Tapi ia menyebut, Aris Thessaloniki menjadi klub yang paling serius untuk menebus bek asal Italia tersebut dari Persib Bandung.

“Meski Iraklis (Thessaloniki) telah melakukan kontak awal dengan bek asal Italia tersebut, Aris Thessaloniki masih menjadi opsi paling konkret dan paling serius untuk Barba saat ini,” ungkap Lepore.