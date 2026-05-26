Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 26 Mei 2026 | 18.29 WIB

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

Jaime Giraldo dikabarkan bakal direkrut Persebaya Surabaya. (instagram.com/@jaime_giraldo) - Image

Jaime Giraldo dikabarkan bakal direkrut Persebaya Surabaya. (instagram.com/@jaime_giraldo)

JawaPos.com - Geliat pergerakan transfer pemain Persebaya Surabaya menarik untuk diikuti. Menurut sejumlah rumor, The Green Force dikabarkan akan merekrut dua striker dan dua bek baru untuk Super League 2026/2027. Dua dari empat nama merupakan punggawa tim nasional.

Pada posisi juru gedor, nama striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta menjadi yang santer dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya. Sananta sendiri sudah resmi tidak akan melanjutkan karier di Liga Malaysia bersama tim DPPM FC.

Jika terealisasi, pemain 23 tahun tersebut akan reuni dengan mantan pelatihnya di PSM Makassar Bernardo Tavares. Keduanya mampu membawa prestasi tertinggi bagi Juku Eja dengan meraih gelar juara Liga 1 2023.

Selain Sananta, Persebaya juga disebut sudah mengajukan tawaran untuk pemain Dewa United Alex Martins. Striker asing menjadi salah satu prioritas setelah Bruno Paraiba dilaporkan tidak akan lanjut pada musim depan. Alex Martins merupakan pencetak gol terbanyak ketiga Super League musim 2025/2026 dengan 19 gol, tertinggal empat gol dari David da Silva yang menjadi top skor.

Kemudian untuk posisi center back, dua nama masuk ke dalam rumor menuju Persebaya yakni Jamie Grimaldo dari Semen Padang dan Yuran Fernandes yang memperkuat PSM Makassar.

”Bek tengah asal Kolombia Jamie Giraldo dipastikan akan meninggalkan Semen Padang FC di akhir musim ini. Saat ini, ada tiga klub yang dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persijap Jepara," tulis akun Instagram @FabrizioAsia_.

Sementara itu, kapten PSM Yuran Fernandes menjadi nama yang dikaitkan dengan Persebaya terutama sejak dilatih Bernardo Tavares. Punggawa timnas Tanjung Verde sendiri dilaporkan akan mencari klub baru untuk musim depan.

”Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes memutuskan meninggalkan klub setelah 4 Musim bekerjasama. Center Bek asal Tanjung Verde menolak perpanjangan kontrak karena terlalu banyak masalah dalam manajemen klub,” tulis akun Instagram @catatankakipsm.

Peluang kedatangan pemain 31 tahun ke Surabaya semakin besar setelah dua bek asing Persebaya Gustavo Fernandes dan Leo Lelis hengkang pada akhir musim. Kini hanya tersisa Risto Mitrevski sebagai pemain asing di lini belakang The Green Force.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
2 Bintang Rp 12,6 Miliar Merapat? Rumor Persebaya Surabaya Siapkan Tim Monster Demi Juara di Ulang Tahun 1 Abad - Image
Sepak Bola Indonesia

2 Bintang Rp 12,6 Miliar Merapat? Rumor Persebaya Surabaya Siapkan Tim Monster Demi Juara di Ulang Tahun 1 Abad

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.28 WIB

Intip Peluang Bursa Transfer PSIS Semarang Musim Depan! Kumpulkan Bintang Persebaya Surabaya demi Promosi? - Image
Sepak Bola Indonesia

Intip Peluang Bursa Transfer PSIS Semarang Musim Depan! Kumpulkan Bintang Persebaya Surabaya demi Promosi?

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.18 WIB

Fabio Calonego Bergerak, Rumor Mariano Peralta Makin Dekat ke Persija Jakarta? Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Siaga - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Calonego Bergerak, Rumor Mariano Peralta Makin Dekat ke Persija Jakarta? Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Siaga

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.09 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore