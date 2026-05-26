Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

JawaPos.com - Geliat pergerakan transfer pemain Persebaya Surabaya menarik untuk diikuti. Menurut sejumlah rumor, The Green Force dikabarkan akan merekrut dua striker dan dua bek baru untuk Super League 2026/2027. Dua dari empat nama merupakan punggawa tim nasional.

Pada posisi juru gedor, nama striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta menjadi yang santer dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya. Sananta sendiri sudah resmi tidak akan melanjutkan karier di Liga Malaysia bersama tim DPPM FC.

Jika terealisasi, pemain 23 tahun tersebut akan reuni dengan mantan pelatihnya di PSM Makassar Bernardo Tavares. Keduanya mampu membawa prestasi tertinggi bagi Juku Eja dengan meraih gelar juara Liga 1 2023.

Selain Sananta, Persebaya juga disebut sudah mengajukan tawaran untuk pemain Dewa United Alex Martins. Striker asing menjadi salah satu prioritas setelah Bruno Paraiba dilaporkan tidak akan lanjut pada musim depan. Alex Martins merupakan pencetak gol terbanyak ketiga Super League musim 2025/2026 dengan 19 gol, tertinggal empat gol dari David da Silva yang menjadi top skor.

Kemudian untuk posisi center back, dua nama masuk ke dalam rumor menuju Persebaya yakni Jamie Grimaldo dari Semen Padang dan Yuran Fernandes yang memperkuat PSM Makassar.

”Bek tengah asal Kolombia Jamie Giraldo dipastikan akan meninggalkan Semen Padang FC di akhir musim ini. Saat ini, ada tiga klub yang dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persijap Jepara," tulis akun Instagram @FabrizioAsia_.

Sementara itu, kapten PSM Yuran Fernandes menjadi nama yang dikaitkan dengan Persebaya terutama sejak dilatih Bernardo Tavares. Punggawa timnas Tanjung Verde sendiri dilaporkan akan mencari klub baru untuk musim depan.

”Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes memutuskan meninggalkan klub setelah 4 Musim bekerjasama. Center Bek asal Tanjung Verde menolak perpanjangan kontrak karena terlalu banyak masalah dalam manajemen klub,” tulis akun Instagram @catatankakipsm.