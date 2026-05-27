Jadi Anak Pulau Muna Pertama yang Juara Liga, Saddil Ramdani Haturkan Gelar untuk Ibunda

Pesepak bola Persib Bandung Saddil Ramdani (tengah) berebut bola dengan pesepak bola Madura United Ferian Rizki (kanan) pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym.
JawaPos.com - Pesepak bola Saddil Ramdani menghaturkan gelar juara Super League 2025/2026 yang ia raih bersama Persib Bandung untuk ibundanya, mengingat ia juga mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama asal Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang mencapai prestasi serupa, dikutip dari ANTARA.
"Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih pada ibu saya, mama saya," kata Saddil dikutip dari laman resmi Persib, Rabu.
Muna adalah sebuah pulau yang berseberangan dengan Pulau Buton dan berjarak sekira 158 kilometer dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari.
Saddil, yang didatangkan Persib pada musim ini, turut berperan dalam keberhasilan Maung Bandung menjuarai Super League 2025/2026 sekaligus memastikan triruntun gelar. Pemain berusia 27 tahun itu tampil di 25 pertandingan Super League musim ini dan menyumbangkan tiga gol serta satu assist.
Saddil juga masuk pada menit-menit akhir laga pemungkas melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5), demi mengunci satu poin penentu gelar juara.
Selain mendedikasikan gelar juara untuk ibunya, Saddil juga menyanjung peran besar gelandang Persib Adam Alis yang disebutnya terus memotivasinya sepanjang musim ini.
"Dia selalu mengingatkan saya, 'Eh, kau di sini harus juara di sini, harus kita perjuangkan di sini karena kita pasti bisa di sini dengan komposisi semua pemain,' seperti itu," kata Saddil.
Bisikan dan keyakinan dari Adam itulah yang akhirnya membulatkan tekad Saddil untuk tampil habis-habisan musim ini.
"Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Jadi saya yakinkan diri, oh kita harus pastikan kita juara bersama, brother," katanya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat