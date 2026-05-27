Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

JawaPos.com - Fenomena viral di media sosial memang memiliki daya magis yang luar biasa.

Dalam hitungan hari, sebuah warung kecil bisa berubah menjadi destinasi kuliner nasional, dipadati antrean panjang, dan dibicarakan di mana-mana.

Namun, dunia kuliner juga menyimpan realitas pahit: popularitas yang datang begitu cepat sering kali pergi tanpa aba-aba.

Setelah sorotan meredup, tak sedikit tempat makan yang harus menghadapi kenyataan baru—pengunjung berkurang, antrean menghilang, dan gaung viral tinggal kenangan.

Menurut kanal YouTube 10 BEST ID, ada beberapa tempat makan yang pernah berada di puncak popularitas berkat viralitas, tetapi kini tak lagi seramai dulu.

Berikut ulasan lima tempat makan yang sempat viral dan perjalanan mereka setelah sorotan publik mulai memudar.

1. Odading Mang Oleh

Nama Odading Mang Oleh sempat menggema di seluruh Indonesia setelah sebuah video unik memperkenalkan odading dengan gaya nyentrik dan penuh humor.

Warung sederhana di Bandung ini mendadak menjadi primadona, antrean panjang tak terhindarkan, bahkan tokoh publik turut menyempatkan diri untuk mencicipinya.