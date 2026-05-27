Federico Barca Dikabarkan akan Lanjutkan Karier di Yunani, Ini Klub yang Mengincarnya

Federico Barba memberi kode perpisahan usai membawa Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, kembali menjadi sorotan pada bursa transfer jelang musim baru.
Setelah sebelumnya dikabarkan mendapat tawaran dari klub promosi Liga Yunani, Iraklis FC, kini Barba disebut juga masuk radar klub papan atas Yunani, Aris Thessaloniki FC.
Kabar tersebut membuat masa depan Barba bersama Persib Bandung mulai dipertanyakan. Apalagi sejak pertengahan musim lalu, pemain asal Italia itu beberapa kali memberi sinyal mengenai kemungkinan melanjutkan karier di luar Indonesia.
Aris Thessaloniki disebut menjadi klub yang paling serius dalam upaya mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut.
Klub yang rutin bersaing di papan atas Liga Yunani itu dikabarkan sudah membuka komunikasi resmi dan menyiapkan proyek jangka pendek untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan.
Bagi Barba, peluang bermain di kompetisi Eropa tentu menjadi tantangan menarik di penghujung kariernya. Pengalaman panjangnya bermain di Italia hingga Indonesia membuatnya dianggap masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi Liga Yunani.
Selama memperkuat Persib, Federico Barba memang menjadi salah satu pemain paling konsisten di lini belakang.
