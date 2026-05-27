Saddil Ramdani Seret Nama Adam Alis Usai Ukir Sejarah Bersama Persib Bandung

JawaPos.com - Saddil Ramdani sukses mengukir sejarah usai membawa Persib Bandung juara Super League 2025/2026. Dia menjadi pesepak bola pertama dari Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih prestasi setinggi ini.

Saddil menjadi bagian dari skuad Persib Bandung dalam merengkuh titel juara Super League 2025/2026. Gelar juara tersebut sekaligus membawa skuad berjuluk Pangeran Biru itu mencetak sejarah menjadi tim Indonesia pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun.

Keberhasilan tersebut ternyata tidak hanya menjadi sejarah bagi klub, tapi juga membuat Saddil mengukir catatan pribadi dengan menjadi pemain pertama dari daerah kelahirannya yang mampu meraih prestasi tersebut.

Bagi Saddil, keberhasilan ini terasa sangat emosional. Pemain berusia 27 tahun itu pun mempersembahkan pencapaian spesial tersebut untuk sang ibu tercinta.

"Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih pada ibu saya, mama saya. Saddil Ramdani memetik sejarah dari Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara. Baru Saddil Ramdani,” kata Saddil, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (27/5/2026).

Peran Penting Adam Alis Lebih lanjut, Saddil turut menyeret nama rekan setimnya, Adam Alis. Eks pemain Sabah FC itu mengungkap bahwa Adam memiliki peranan penting dalam perjalanannya bersama Persib Bandung. Dia mengatakan kalau gelandang berusia 32 tahun itu selalu mencambuk semangat untuk memberikan penampilan terbaiknya.

“Terus rekan saya (Adam Alis) yang selalu memotivasi saya di setiap saat. Dia selalu mengingatkan saya, 'Eh, kau di sini harus juara di sini, harus kita perjuangkan di sini karena kita pasti bisa di sini dengan komposisi semua pemain seperti itu,"

Dukungan Adam sangat terasa oleh Saddil. Menurutnya, rekan setimnya ini selalu menegaskan jika juara adalah hal yang harus mereka raih bersama Persib Bandung.