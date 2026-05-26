Federico Barba Menuju Pintu Keluar Persib Bandung? Dua Klub Yunani Berebut Tanda Tangan Sang Bek

JawaPos.com - Rumor kepergian Federico Barba dari Persib Bandung kembali muncul setelah pada bursa transfer jelang musim baru, dua klub Liga Yunani dilaporkan berebut tanda tangan bek juara Super League tersebut.

Barba tampil impresif di musim pertamanya di sepak bola Indonesia bersama Persib dengan langsung menjadi andalan lini belakang serta meraih gelar juara. Pemain 32 tahun juga menjadi bek yang catatkan gol terbanyak di Super League dengan lima gol dan dua asis.

Kegemilangan pemain asal Italia tersebut pun tercium hingga sepak bola Eropa yang kemudian meminatinya.

Dilansir dari jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, dua klub Yunani, Iraklis FC dan Aris Thessaloniki menjadi peminat Barba.

"Federico Barba sudah menerima tawaran formal untuk musim depan. Sementara Iraklis telah melakukan kontak awal dengan bek asal Italia tersebut, Aris Thessaloniki tetap menjadi opsi yang paling konkret dan maju untuk Barba," tulis akun X @lorenzooleporee.

Iraklis FC merupakan klub promosi kasta tertinggi musim baru yang dinakhodai oleh pelatih legendaris asal Italia, Walter Mazzari. Kesempatan dilatih oleh mantan pelatih Napoli dapat menjadi pertimbangan bagi Barba.