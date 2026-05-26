HomeSepak Bola Indonesia
Andika Rachmansyah
Rabu, 27 Mei 2026 | 03.37 WIB

Tinggal Tunggu Waktu! Manajer Persija Jakarta Kirim Salam Perpisahan dengan Mauricio Souza

Ardhi Tjahjoko bersama staf pelatih Persija (instagram @at90_j455) - Image

JawaPos.com - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, mengirim sinyal kuat timnya telah berpisah dengan pelatih kepala Mauricio Souza dan jajaran stafnya. Sebagai manajer tim, Ardhi menyampaikan terima kasih kepada Souza dkk atas kinerjanya di musim ini.

Teka-teki masa depan Souza tampaknya mulai menemukan titik terang. Pelatih berpaspor Brasil itu diprediksi kuat tidak akan memperpanjang masa baktinya bersama Persija Jakarta pada Super League musim depan.

Sinyal cabut Souza kini kian menguat dengan pernyataan Ardhi. Sebagai manajer tim, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran tim pelatih atas dedikasinya bersama Macan Kemayoran. Seolah pernyataan tersebut menjadi tanda bahwa manajemen dan arsitek asal Brasil itu akan berpisah.

"Sebagai Manajer Tim, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelatih Kepala dan seluruh stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada tim sepanjang musim ini," tulis Ardhi dalam akun instagram pribadinya @at90_j455, Selasa (26/5/2026). 

Pada musim debutnya, Souza sukses membawa Persija Jakarta finis peringkat ketiga dengan koleksi 71 poin. Ardhi pun mengakui hasil tersebut tidak buruk. Tapi, hasil tersebut meleset dari target yang diberikan manajemen. 

"Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang kami harapkan, ini tetap merupakan awal yang baik bagi kami untuk melangkah maju dan mempersiapkan diri untuk kompetisi berikutnya," terangnya.

Lebih lanjut, Ardhi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Souza dan staf kepelatihannya. Selain itu, ia turut mendoakan yang terbaik untuk pelatih berpaspor Brasil tersebut. Jelas, ini semua menjadi sinyal kuat bahwa mereka akan berpisah.

"Atas nama saya dan tim manajemen, saya juga ingin meminta maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang mungkin tidak menyenangkan selama waktu kita bersama," tutur Ardhi. 

"Kami mendoakan Pelatih dan seluruh staf kesehatan yang baik, kesuksesan yang berkelanjutan, dan yang terbaik dalam perjalanan baru Anda. Tetap semangat. Sayang kalian semua," tambahnya. 

Editor: Banu Adikara
