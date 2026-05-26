One Day, God Willing, We Will Meet Again! Mauricio Souza Pamit dari Persija Jakarta, Macan Kemayoran Ganti Pelatih Lagi?

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menuliskan pesan perpisahan dan terima kasih melalui akun Instagram pribadinya. Apakah jadi pertanda Macan Kemayoran akan dinahkodai sosok baru di Super League musim depan?

"Thank you Persija. It was a pleasure. One day, God willing, we will meet again!"

"Terima kasih Persija. Sungguh menyenangkan. Suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi," tulis akun @mauricio__souza_ melalui fitur story.

Adapun arti dari unggahan tersebut belum dapat dipastikan apakah salam perpisahan kerja sama atau Souza hanya berpamitan karena pulang kampung ke Brasil.

Bersama Persija di musim perdana, Souza gagal memenuhi target menjadi juara. Meski demikian, dirinya mampu membawa tim finish di posisi tiga klasemen di bawah Borneo FC dan Persib Bandung.

Secara statistik, mantan pelatih Madura United ini catatkan 2,08 point per game dari 34 pertandingan. Secara keseluruhan Persija mampu meraih 22 kemenangan, lima seri, dan tujuh kekalahan dengan meraup 71 poin.

Sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari manajemen Persija mengenai status Mauricio Souza untuk musim depan. Dilansir dari Transfermarkt, kontrak sang pelatih akan berakhir 31 Mei 2026.