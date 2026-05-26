Edi Yulianto
Selasa, 26 Mei 2026 | 15.21 WIB

Mauricio Souza Bongkar Masa Depannya Bersama Persija Jakarta

Mauricio Souza coba membeberkan masa depannya bersama Persija Jakarta. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 telah berakhir. Persija finis di posisi ketiga dengan koleksi 71 poin hasil dari 22 kemenangan, lima kali imbang, dan tujuh kekalahan. Lantas, bagaimana masa depan pelatih Mauricio Souza bersama Macan Kemayoran?

Juru taktik asal Brasil itu mengungkapkan bahwa sudah ada pembicaraan awal terkait statusnya musim depan. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah dirinya akan tetap bertahan atau memilih pelabuhan baru.

“Saya tahu kalian (media) penasaran apakah saya akan lanjut atau tidak. Yang bisa saya katakan adalah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan, dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama,” kata Mauricio.

“Namun, kami perlu duduk bersama dan menyepakati beberapa hal untuk melanjutkan pekerjaan ini. Saya yakin itu akan terjadi besok atau lusa,” tuturnya.

Selain soal masa depannya, Mauricio juga belum bisa memastikan bagaimana komposisi skuad Persija untuk musim depan. Beberapa pemain memang masih terikat kontrak, tetapi ada pula yang masa baktinya berakhir di pengujung musim ini, sehingga harus menentukan langkah selanjutnya.

“Saya belum tahu apa yang akan terjadi dengan seluruh skuad, baik secara kolektif maupun individu. Setiap orang akan mengurus statusnya masing-masing,” ucap Mauricio.

