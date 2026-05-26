Fabio Calonego Bergerak, Rumor Mariano Peralta Makin Dekat ke Persija Jakarta? Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Siaga

JawaPos.com - Rumor transfer Mariano Peralta memanas setelah gelandang Persija Jakarta asal Brasil Fabio Calonego memberi komentar mencolok di Instagram sang winger Borneo FC. Isyarat sampai jumpa lagi itu langsung memicu spekulasi jika pemain asal Argentina tersebut semakin dekat bergabung ke tim ibu kota untuk Super League musim 2026/2027.

Komentar Fabio Calonego langsung ramai dibahas Jakmania setelah diunggah ulang akun fanbase Persija Jakarta, @redinside.id. Banyak suporter menilai kode lirikan mata dan ucapan perpisahan itu menjadi sinyal awal kedatangan Mariano Peralta ke Jakarta musim depan.

”Kamu memang bintang, Hermano! Selamat atas kesuksesanmu di musim ini. Sampai jumpa lagi!” tulis Fabio Calonego di akun Instagram Mariano Peralta.

Kalimat singkat itu langsung memunculkan dugaan adanya komunikasi internal terkait transfer pemain berusia 27 tahun tersebut. Rumor kedekatan Mariano Peralta dengan Persija Jakarta sebenarnya sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir.

Akun sepak bola Indonesia @ebolasport.id bahkan menyebut winger andalan Borneo FC itu menjadi target utama Macan Kemayoran untuk menghadapi kompetisi musim depan.

”Mariano Peralta dirumorkan akan merapat ke tim ibukota Persija musim depan,” tulis akun tersebut. Kabar itu makin kuat karena Mariano Peralta memang menjadi salah satu pemain paling menonjol di Super League musim ini.

Mengapa Mariano Peralta Jadi Rebutan Klub Elite? Mariano Peralta tampil luar biasa bersama Borneo FC dalam dua musim terakhir. Statistiknya membuat banyak klub papan atas Super League langsung bergerak memantau situasi kontraknya.

Pada musim lalu, Mariano Peralta mencatatkan 9 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan. Sedangkan musim ini, winger asal Argentina tersebut meledak dengan torehan 20 gol dan 14 assist dari 34 laga bersama Borneo FC.