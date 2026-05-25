Gemuruh Rumor Transfer Raksasa Super League! Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Bali United Saling Sikut

Aloisio Neto jadi komoditas panas bursa transfer Super League 2026/2027. (Dok. PSM)
JawaPos.com — Bali United membuat kejutan besar di bursa transfer Super League 2026 setelah dikabarkan membidik eks striker Leicester City, Islam Slimani. Rumor itu langsung memanaskan persaingan dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta yang juga sedang agresif memburu pemain anyar demi memperkuat skuad musim depan.
Kabar ketertarikan Bali United terhadap Islam Slimani mencuat setelah akun Instagram sepak bola Indonesia, @perspectivefootball_id, membocorkan peluang transfer tersebut.
Penyerang asal Aljazair berusia 37 tahun itu disebut tertarik melanjutkan karier di Asia usai berstatus tanpa klub.
Bali United berpeluang besar menciptakan transfer paling sensasional di Super League jika berhasil mengamankan Islam Slimani.
Nama sang striker bukan sembarangan karena pernah memperkuat klub-klub elite Eropa seperti Leicester City, Newcastle United, Lyon, Anderlecht, hingga Fenerbahce.
Akun @perspectivefootball_id mengungkap Bali United menjadi salah satu klub Asia yang serius memantau situasi Slimani.
Dalam unggahannya disebutkan, “BREAKING NEWS: ISLAM SLIMANI KE BALI UNITED!? Menurut laporan Kompas dan Reeyadha.com, eks penyerang Leicester City dan Newcastle United Islam Slimani (37) dikabarkan ingin melanjutkan karier di Asia.”
Peluang Bali United merekrut Slimani juga terbuka sangat lebar karena sang pemain kini berstatus bebas transfer. Situasi itu membuat manajemen Serdadu Tridatu hanya perlu fokus pada negosiasi kontrak, nilai gaji, dan fasilitas tambahan tanpa harus membayar biaya transfer.
Jika transfer itu benar-benar terwujud, Bali United dipastikan bakal mencuri perhatian publik sepak bola nasional.
Kehadiran pemain dengan label eks Premier League berpotensi membuat pamor Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta kalah bersinar di bursa transfer musim ini.
