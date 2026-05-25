Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 25 Mei 2026 | 23.18 WIB

Gemuruh Rumor Transfer Raksasa Super League! Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Bali United Saling Sikut

Aloisio Neto jadi komoditas panas bursa transfer Super League 2026/2027. (Dok. PSM) - Image

Aloisio Neto jadi komoditas panas bursa transfer Super League 2026/2027. (Dok. PSM)

JawaPos.com — Bali United membuat kejutan besar di bursa transfer Super League 2026 setelah dikabarkan membidik eks striker Leicester City, Islam Slimani. Rumor itu langsung memanaskan persaingan dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta yang juga sedang agresif memburu pemain anyar demi memperkuat skuad musim depan.

Kabar ketertarikan Bali United terhadap Islam Slimani mencuat setelah akun Instagram sepak bola Indonesia, @perspectivefootball_id, membocorkan peluang transfer tersebut.

Penyerang asal Aljazair berusia 37 tahun itu disebut tertarik melanjutkan karier di Asia usai berstatus tanpa klub.

Mengapa Islam Slimani Bisa Jadi Transfer Paling Menggemparkan?

Bali United berpeluang besar menciptakan transfer paling sensasional di Super League jika berhasil mengamankan Islam Slimani.

Nama sang striker bukan sembarangan karena pernah memperkuat klub-klub elite Eropa seperti Leicester City, Newcastle United, Lyon, Anderlecht, hingga Fenerbahce.

Akun @perspectivefootball_id mengungkap Bali United menjadi salah satu klub Asia yang serius memantau situasi Slimani.

Dalam unggahannya disebutkan, “BREAKING NEWS: ISLAM SLIMANI KE BALI UNITED!? Menurut laporan Kompas dan Reeyadha.com, eks penyerang Leicester City dan Newcastle United Islam Slimani (37) dikabarkan ingin melanjutkan karier di Asia.”

Peluang Bali United merekrut Slimani juga terbuka sangat lebar karena sang pemain kini berstatus bebas transfer. Situasi itu membuat manajemen Serdadu Tridatu hanya perlu fokus pada negosiasi kontrak, nilai gaji, dan fasilitas tambahan tanpa harus membayar biaya transfer.

Jika transfer itu benar-benar terwujud, Bali United dipastikan bakal mencuri perhatian publik sepak bola nasional.

Kehadiran pemain dengan label eks Premier League berpotensi membuat pamor Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta kalah bersinar di bursa transfer musim ini.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Enam Kali Clean Sheet Beruntun, Pemain Senior Persik Kediri Akui Superioritas Green Force - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Enam Kali Clean Sheet Beruntun, Pemain Senior Persik Kediri Akui Superioritas Green Force

Senin, 25 Mei 2026 | 01.42 WIB

Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah - Image
Sepak Bola Indonesia

Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah

Senin, 25 Mei 2026 | 00.38 WIB

Pecundangi Dewa United 1-0, Pelatih Bali United Puas dengan Permainan Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Pecundangi Dewa United 1-0, Pelatih Bali United Puas dengan Permainan Tim

Sabtu, 23 Mei 2026 | 14.55 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore